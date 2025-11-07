L'oroscopo di sabato 8 novembre 2025 vede primeggiare il Capricorno che ritrova fiducia in sé stesso. Il Leone sarà altruista, il Cancro sarà giù di corda. Analizziamo insieme le previsioni zodiacali segno per segno.
Ariete - Le sorprese sono riservate al lato romantico. Offrirete al partner il supporto necessario in un momento complicato. In campo professionale riuscirete a mantenere una buona concentrazione. Voto: 8.
Toro - Sono previste una serie di novità interessanti che riguarderanno da vicino la carriera lavorativa.
Avrete modo di avanzare una richiesta importate al vostro datore di lavoro, che potrebbe accogliere o declinare. Le relazioni sentimentali procederanno nel migliore dei modi. Voto: 8.
Gemelli - In ambito sentimentale alcune incomprensioni del passato potrebbero tornare a galla. Dovrete essere bravi nel dialogare in modo corretto mettendo da parte l'orgoglio. I single avranno occasione di fare nuovi incontri. Voto: 6,5.
Cancro - Nel lavoro subirete uno stop a causa di Mercurio in aspetto dissonante. Le energie potrebbero venire meno, pertanto sarà opportuno evitare sforzi eccessivi. La stanchezza potrebbe incidere sul vostro stato d'animo. Voto: 5,5.
Leone - In campo professionale sarete altruisti.
I colleghi di lavoro saranno orgogliosi di voi. In ambito sentimentale riuscirete ad esternare al partner le vostre emozioni. Bene in ogni comparto. Voto: 9.
Vergine - Tenderete ad essere meno ottimisti del solito. Avvertirete il bisogno di staccarvi dalla solita routine e prendervi del tempo solo per voi. Non sarà una giornata particolarmente semplice da affrontare. Voto: 5,5.
Bilancia - Spinti da Urano riuscirete a portare a termine gli obiettivi lavorativi senza particolari sforzi. Con i colleghi riuscirete ad instaurare una buona intesa. In ambito sentimentale avrete modo di fare alcune valutazioni sul rapporto di coppia. Voto: 8.
Scorpione - Il lavoro svolto nell'ultimo periodo finalmente vi premierà.
La giornata di sabato per voi nativi del segno sarà particolarmente proficua. Le soddisfazioni che arriveranno vi renderanno di ottimo umore. 8,5.
Sagittario - Alcuni imprevisti giornalieri tenderanno a destabilizzarvi. Il vostro obiettivo quotidiano sarà quello di restare concentrati ed evitare di commettere errori sul fronte professionale. Voto: 5,5.
Capricorno - Ritroverete fiducia in voi stessi. Il vostro ottimismo non passerà inosservato agli occhi del partner con il quale avrete modo di vivere emozioni intense. In campo professionale tornerete ad essere protagonisti in positivo. Voto: 10.
Acquario - Affronterete la giornata di sabato con spensieratezza, consapevoli delle vostre capacità.
Non sono previsti grandi cambiamenti. Tutto filerà per il verso giusto. Voto: 6,5.
Pesci - Nel lavoro cercherete di mettere in atto le vostre idee. In amore tutto andrà nel migliore dei modi. L'intesa con il partner sarà buona. Voto: 7,5.