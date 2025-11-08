L'oroscopo di domenica 9 novembre 2025 sancisce l'ingresso di Saturno nel quadro astrale del Toro che ritrova ambizione e ottimismo. Il Cancro conquisterà l'attenzione del partner con un gesto romantico. I Pesci, invece, dovranno fare i conti con Urano in aspetto dissonante.

L'oroscopo di domani domenica 9 novembre: le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Affronterete la giornata di domenica con estrema calma. La settimana è stata piuttosto impegnativa ed è giunto il momento di rilassarsi un po'. Con l'anima gemella valuterete alcuni progetti molto interessanti.

Voto: 8.

Toro - Potrete beneficiare del supporto di Saturno che vi spingerà ad intraprendere nuove avventure professionali. L'ottimismo sarà un punto di forza per voi nativi del segno che affronterete il fine settimana con il sorriso stampato sulle labbra. Voto: 10.

Gemelli - Le novità del giorno vi manderanno leggermente in confusione. Verrete messi di fronte a delle scelte non semplici. Dovrete essere bravi a non lasciarvi condizionare dagli altri. Voto: 5,5.

Cancro - Sarete passionali e romantici con la dolce metà. Metterete al primo posto le relazioni sentimentali, mettendo momentaneamente da parte il lavoro. Voto: 9.

Leone - Il vostro lato sensibile conquisterà il cuore del partner che ricambierà le vostre attenzioni mettendovi al primo posto.

In campo professionale avrete modo di mettere in pratica le vostre idee. Voto: 9.

Vergine - Il vostro dinamismo vi permetterà di raggiungere degli ottimi risultati nel lavoro. Prenderete in considerazione nuovi progetti stimolanti e cercherete di realizzarli nel minor tempo possibile. In coppia sarete passionali e romantici. Voto: 9.

Bilancia - Il detto recita "Si chiude una porta e si apre un portone": chiuderete con il passato per concentravi soltanto sul presente. In ambito sentimentale è giunto il momento di prendere delle decisioni importanti. Voto: 8.

Scorpione - Tenderete ad essere troppo rigidi nei riguardi della dolce metà. Un consiglio? Mettete da parte l'orgoglio ed apritevi al dialogo.

Sul fronte professionale dovrete fare i conti con la stanchezza accumulata. Voto: 5,5.

Sagittario - Dopo un periodo altalenante tornerete ad essere ottimisti. Nel lavoro valuterete nuovi progetti, in ambito sentimentale avrete modo di pianificare un viaggio con l'anima gemella. Voto: 7.

Capricorno - Single, avrete modo di fare nuovi incontri. Voi innamorati invece vi lascerete trasportare dalle emozioni. La giornata di domenica sarà particolarmente positiva per voi nativi del segno. Voto: 8,5.

Acquario - In campo professionale prenderete decisioni importanti. Con i vostri colleghi l'intesa sarà ottima. In ambito sentimentale avrete modo di trascorrere del tempo piacevole in compagnia della persona amata.

Voto: 8,5.

Pesci - Affronterete diversi cambiamenti. Sul fronte professionale dovrete fare scelte importanti. Avrete modo di valutare nuove proposte. In ambito sentimentale vivrete nuove emozioni con il partner. Voto: 6,5.