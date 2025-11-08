L'oroscopo di domani, domenica 9 novembre 2025 si apre sotto il segno della revisione, dato l'inizio imminente della retrogradazione di Mercurio. Questa giornata vi inviterà a riflettere prima di agire e a riconsiderare i vostri progetti. Le stelle puntano i riflettori su chi è pronto a mettersi in gioco con energia e visione: l'Acquario per la sua carica innovativa, l'Ariete per la sua spinta audace e la Bilancia per la sua ritrovata armonia.

Oroscopo di domenica 9 novembre: Acquario innovativo, Ariete inarrestabile

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5.

Parola chiave: Cautela.

Avvertirete un'agitazione interiore che potrà rendervi più sensibili del solito. Dovrete usare cautela nelle interazioni familiari: evitate discussioni superflue che potrebbero incrinare la serenità domestica. Dedicate questa domenica al riposo e al recupero energetico. Ascoltate il vostro bisogno di staccare la spina e troverete conforto nella solitudine, prendendovi cura di voi stessi.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5.5. Parola chiave: Riflessione.

Nonostante Venere sia entrata nel vostro segno, l'inizio della retrogradazione di Mercurio vi inviterà a una profonda riflessione sulle questioni finanziarie e sui valori personali. Dovrete essere prudenti negli acquisti e nelle decisioni economiche.

Sarete chiamati a chiudere vecchi conti in sospeso prima di aprirne di nuovi. Analizzate il vostro percorso, preparandovi a una vera rinascita.

CAPRICORNO (21 dicembre - 20 gennaio) Voto 5.5. Parola chiave: Organizzazione.

Sentite il bisogno di isolarvi e di lavorare in silenzio su progetti importanti. Questa domenica sarà dedicata all'organizzazione e alla pianificazione dettagliata delle prossime settimane, ma non dovrete aspettarvi risultati immediati. Usate la vostra proverbiale pazienza per superare un piccolo momento di stanchezza fisica o mentale. Riflettete sul vostro futuro professionale e gettate le basi per il successo a lungo termine.

TORO (21 aprile - 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: Routine.

Affidatevi alla routine e alle certezze della casa per trovare stabilità. Evitate cambiamenti improvvisi e cercate un ritmo tranquillo e rilassante, specialmente in compagnia del partner. Godetevi i piaceri semplici della vita, concentrandovi sulla cura del vostro benessere. Consolidate i legami affettivi esistenti, ma dovrete evitare di essere troppo testardi nelle piccole discussioni.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 6.5. Parola chiave: Creatività.

Avete una forte spinta creativa, ideale per dedicare tempo ai vostri hobby o a progetti divertenti. Godrete di un buon magnetismo, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con l'autoritarismo in famiglia o nelle relazioni. Ridete di gusto, godendovi il tempo libero in modo giocoso.

Esprimete la vostra vitalità, concentrandovi sulla sostanza, più che sull'apparire.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: Ispirazione.

Sarete avvolti da un'aura di romanticismo e mistero che vi donerà un fascino particolare. L'ispirazione sarà al suo culmine, spingendovi a sognare e a creare. Potrete contare su una serenità emotiva che vi permetterà di superare eventuali piccole preoccupazioni. Ascoltate le vostre emozioni, lasciatevi guidare dall'intuito, vivendo la giornata con dolcezza e fantasia.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7.5. Parola chiave: Dettagli.

Nonostante Mercurio retrogrado, riuscirete a trovare un certo ordine interiore. Vi concentrerete sui dettagli, completando piccoli incarichi domestici o personali che avevate lasciato in sospeso.

Sentirete una spinta a migliorare l'ambiente che vi circonda. Organizzate le vostre idee con lucidità e vi sentirete più produttivi. Curate il vostro benessere con un occhio di riguardo alla salute.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: Comunicazione.

Siete tra i segni che possono affrontare al meglio l'energia di Mercurio, anche se retrogrado. Sentite il bisogno di comunicare e di scambiare idee stimolanti con gli altri. Chiarite eventuali malintesi: riuscirete a tessere una rete sociale più ricca e interessante. Pianificate gite brevi o incontri, sfruttando la vostra agilità mentale per trovare soluzioni innovative.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8.5. Parola chiave: Progetti.

Mercurio in retrogradazione nel vostro segno vi spingerà a riesaminare i vostri grandi progetti di vita. Non dovrete vederlo come un ostacolo, ma come un'opportunità per perfezionare i vostri piani. Avrete un'energia rinnovata che vi farà sentire ottimisti e pronti all'avventura. Pianificate i prossimi viaggi, dedicandovi a letture e studi che vi apriranno nuove prospettive.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8.5. Parola chiave: Armonia.

Con Venere ancora nel vostro segno, vivrete una domenica di grande armonia e fascino. Sarete irresistibili e riuscirete a risolvere con diplomazia qualsiasi piccolo conflitto relazionale. Usate questa giornata per curare l'estetica e l'ambiente circostante, creando bellezza.

Potrete beneficiare di un'ottima intesa con il partner e vi sentirete a vostro agio in ogni situazione sociale. Assaporerete la serenità.

ARIETE (21 marzo - 20 aprile) Voto 9. Parola chiave: Azione.

Sarete inarrestabili, con Marte in Sagittario che vi donerà una carica esplosiva di energia e ottimismo. Affronterete la giornata con uno spirito d'azione invidiabile. Organizzerete attività dinamiche, vi muoverete e proporrete iniziative che coinvolgeranno tutti. Vi sentirete padroni del vostro tempo e non avrete paura di osare. Sfrutterete la spinta per risolvere problemi e taglierete i ponti con il passato.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 9.5. Parola chiave: Innovazione.

Avrete le idee più chiare e brillanti del giorno.

Sentirete il desiderio di rompere con la routine e di sperimentare qualcosa di totalmente nuovo. L'energia mentale sarà alle stelle, permettendovi di trovare soluzioni inaspettate. Userete questa domenica per coltivare la vostra indipendenza e sarete circondati da amici che vi sosterranno. Pianificherete il futuro con grande visione e vi sentirete carichi di energia positiva.