L’autunno entra nel vivo e, con lui, anche le emozioni e i cambiamenti interiori. Le giornate più corte invitano all’introspezione, ma le stelle dell'oroscopo di martedì 4 novembre portano anche nuove energie, voglia di costruire e di chiarire ciò che non funziona.

I nativi Ariete potranno trarre beneficio da un approccio più razionale e meno impulsivo in campo amoroso, mentre per il Leone sarà utile non rimandare occasioni importanti professionali. Gli Scorpione gestiranno numerosi progetti con buone potenzialità, mentre la spinta di Marte sarà di grande aiuto in amore per il segno dei Pesci.

Previsioni oroscopo martedì 4 novembre 2025 segno per segno

Ariete: nella seconda giornata della settimana l'amore assumerà una forma più morbida e razionale per voi nativi del segno grazie alla Luna. Evitare decisioni impulsive vi sarà di grande aiuto per ripristinare il vostro legame. Sul fronte professionale sarà un buon momento per farvi notare grazie a Mercurio, ma meglio evitare eccessi per mantenere equilibrio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Il partner apprezzerà molto la vostra leggerezza, ma attenzione a non trascurare troppo il vostro legame. Nel lavoro affrettatevi a concludere alcune mansioni in tempo, evitando possibili ritardi o scadenze che potrebbero complicare la vostra posizione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: l'armonia di coppia non sarà perfetta in questo martedì di novembre. Le stelle spingono verso nuove aperture, ma dovrete farlo insieme alla persona che amate per una relazione stabile e appagante. In ambito lavorativo attenzione a non correre troppi rischi per il momento. Mercurio in opposizione potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Cancro: riuscirete a ricavare tanto dal vostro impiego in questo periodo, ma attenzione a non trascurare altri aspetti della vostra vita quotidiana. In amore infatti queste stelle non saranno vostre amiche, e per una relazione sana servirà impegno e dedizione per coltivare il legame. Se siete single curate di più la vostra immagine, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Leone: valutate con attenzione prima di posticipare progetti importanti o occasioni professionali, che in questa fase della vostra vita possono fare la differenza per la vostra carriera lavorativa. In quanto ai sentimenti le stelle saranno dalla vostra parte. Single oppure no, sarete nella posizione giusta per fare breccia nel cuore di chi amate, grazie alla Luna e Venere a favore. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà una giornata particolarmente romantica per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. L'attrazione non manca, ma una gestione attenta potrà favorire un legame stabile. Sul fronte professionale i vostri progetti avranno buone basi per poterci costruire sopra successi solidi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di martedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di agire con il cuore nei confronti della persona che amate, per un rapporto affiatato e concreto. In ambito lavorativo Mercurio in sestile porterà buone idee, che saprete come trasformare in grandi successi. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Sarà utile dedicare qualche momento solo alla vostra anima gemella, per rafforzare il legame e per fargli comprendere i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro avrete tanti progetti e grandi potenzialità, che potrebbero portarvi lontano se gestite nella maniera adatta.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli in questo periodo secondo l'oroscopo. Vivrete la vostra relazione di coppia con grande piacere, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single darete maggiore valore alla vostra vita sociale. In ambito lavorativo Mercurio vi darà le idee giuste per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: Venere in quadratura dal segno della Bilancia porterà ancora qualche difficoltà nella vostra relazione di coppia. Selezionare con attenzione i temi da affrontare potrà essere utile con il partner, nel tentativo di godere di un legame migliore. Nel lavoro sarete concentrati sui vostri obiettivi, ma attenzione a non avere troppa fretta.

Voto - 6️⃣

Acquario: questa giornata vi può regalare buone emozioni secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi regaleranno momenti di pura intesa con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro state attraversando una fase produttiva, ma mantenere il ritmo potrà aiutarvi a rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Marte vi spingerà a dare di più in campo sentimentale, nonostante la Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, giocate bene le vostre carte, cercando di conquistare sinceramente il cuore di chi amate. In ambito professionale la posizione di Mercurio potrebbe rallentarvi, ma con Giove a favore avrete buone occasioni da non lasciarvi scappare. Voto - 7️⃣