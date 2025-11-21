L'oroscopo del giorno sabato 22 novembre, si preannuncia ricco di energie contrastanti e opportunità da cogliere al volo. La posizione dei pianeti e le influenze astrali di oggi possono portare qualche sfida, ma anche molti momenti di crescita personale.

Il Sole transiterà nel segno del Sagittario, che dimostrerà maggiore saggezza in amore, mentre Scorpione non si farà mancare nulla per essere felice in amore. Il Leone avrà energie e opportunità al lavoro, invece i nativi Toro non si accontenteranno mai di quello che hanno.

Previsioni oroscopo sabato 22 novembre 2025 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con una buona notizia per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno favorevoli, portandovi a vivere un rapporto sincero e appagante. Nel lavoro le sfide professionali non vi spaventano. Sarete pronti a dimostrare di avere le capacità giuste per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di sabato sottotono per voi. Venere continua a essere opposta nei vostri confronti. Potreste non accontentarvi mai di quello che avete e che volete dalla vostra relazione di coppia. Anche nel lavoro potreste essere alla ricerca di qualcosa in più, ma con Mercurio in opposizione non potrete ambire così in alto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti in ambito amoroso. La Luna porta scompiglio nella vostra vita amorosa, mettendovi in difficoltà. Single oppure no, attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti del partner. Nel lavoro gli impegni si faranno pesanti, e voi dovrete dimostrare di poter gestire tutto senza commettere errori. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere vi sorride in questo sabato di novembre. Il fine settimana inizierà molto bene per voi. Con il partner l'affetto non mancherà, utilizzerete al meglio il tempo a vostra disposizione per la persona che amate. Nel lavoro il vostro approccio più orientato alla praticità vi permetterà di raggiungere buoni risultati, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Leone: la vita sentimentale potrebbe essere un po' turbolenta. Cercate di non farvi sopraffare dalle emozioni e mantenete il dialogo aperto. Venere sarà contraria, ma la Luna in trigono vi aiuterà a ragionare. In quanto al lavoro dovrete riflettere bene sul vostro futuro e sui prossimi progetti che vorreste portare avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà il Sole e la Luna in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Venere vi darà una mano con la vostra vita sentimentale, ma non sempre riuscirete ad andare d'accordo con la vostra anima gemella. Nel lavoro coprirete una buona posizione per il momento. Potreste ottenere risultati sopra la media se gestite le cose al meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'amore sarà un terreno fertile in questa giornata di sabato.

Le vostre emozioni sono forti e sincere, e sarà possibile rafforzare il legame con la persona che amate. In ambito professionale mostrerete la vostra determinazione, ma dovrete anche essere in grado di saper ascoltare le idee degli altri. Solo così potrete raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se il Sole non sarà più nel vostro segno, l'amore avrà comunque la sua rilevanza in questa giornata di sabato. Potreste desiderare un pò più di romanticismo e se lo chiederete con gentilezza al partner, potreste ottenerlo. In quanto al lavoro questo periodo vi riserverà grandi soddisfazioni. Potreste vedere finalmente i frutti dei vostri sforzi. Voto - 9️⃣

Sagittario: il Sole transiterà nel vostro segno zodiacale all'inizio di questo fine settimana.

La vostra relazione di coppia sarà forte e soddisfacente, soprattutto grazie a un dialogo aperto con la persona che amate. Nel lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete dimostrare di essere pronti a coglierle per poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Capricorno: la giornata si preannuncia abbastanza tranquilla sul fronte sentimentale. Non ci saranno grandi novità, ma la serenità tra voi e il partner vi aiuterà a godervi questo periodo con ottimismo. Nel lavoro le stelle vi guideranno verso progetti di successo, ma attenzione a non prendere decisioni azzardate. Ragionate bene prima di agire. Voto - 8️⃣

Acquario: le stelle di questa giornata di sabato saranno tutto sommato discrete secondo l'oroscopo.

In amore dovrete fare attenzione a come vi muoverete. Il contrasto tra Luna e Venere potrebbe creare qualche disagio. In quanto al lavoro sarà un buon momento per fare il punto della situazione, e stabilire una direzione per i vostri futuri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna e il Sole in quadratura dal segno del Sagittario potrebbero rendervi un pò distaccati in questa giornata di sabato. Non lasciate che alcuni imprevisti possano intaccare la bellezza del vostro rapporto. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti. Con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione avrete modo di prendervi le vostre soddisfazioni. Voto - 7️⃣