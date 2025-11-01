L'oroscopo del 2 novembre assegna voto dieci ai Pesci che saranno molto percettivi e nove e mezzo allo Scorpione, mentre sei e mezzo ai Gemelli che dovrà rimandare decisioni importanti ed evitare discussioni.

Segni di Fuoco

Ariete: l’energia si fa più calma e controllata. Non tutto può essere risolto di slancio, ma la Luna con Saturno vi insegna la forza della pazienza. È un buon giorno per consolidare un progetto o chiarire qualcosa con una persona cara. Evitate gli scontri: la maturità sarà la vostra arma vincente. Voto: 7,5

Leone: la giornata vi chiede equilibrio tra cuore e razionalità.

Potreste sentire il bisogno di fermarvi e ascoltare le vostre vere emozioni, senza nasconderle dietro l’orgoglio. In ambito lavorativo, una decisione prudente vi porterà vantaggi futuri. Votazione: 8

Sagittario siete abituati all’azione, ma oggi Saturno e la Luna rallentano il passo: serve riflessione. Un momento di solitudine o introspezione può rivelarsi più utile di mille parole. Usate la calma per riorganizzare i vostri obiettivi. Votazione: 7

Segni di Terra

Toro: una giornata concreta, forse impegnativa, ma utile. La congiunzione Luna–Saturno vi spinge a definire meglio le vostre responsabilità e a costruire qualcosa di stabile. Ottimo momento per mettere ordine nelle finanze o nei rapporti familiari.

Voto: 8,5

Vergine: sentite il bisogno di ordine e chiarezza, ma anche di tenerezza. Saturno vi invita alla pazienza, mentre la Luna vi spinge verso l’empatia. Se evitate di chiudervi in voi stessi, potreste ottenere una splendida riconciliazione o un’intuizione utile sul lavoro. Voto: 8

Capricorno: giornata costruttiva, le energie saturnine sono in perfetta sintonia con il vostro segno. Potete affrontare questioni complesse con lucidità e pragmatismo. Chi vi circonda percepisce la vostra solidità, e questo aumenta la fiducia nei vostri confronti. Votazione: 9

Segni d’Aria

Gemelli: la Luna e Saturno potrebbero rendervi più pensierosi del solito. Non tutto è sotto controllo, ma potete imparare molto ascoltando il silenzio.

Evitate discussioni impulsive: è meglio rimandare decisioni importanti. Giudizio: 6,5

Bilancia: il vostro senso di equilibrio è messo alla prova, ma anche rafforzato. Le relazioni vi chiedono più impegno e meno superficialità. Una conversazione sincera potrebbe portare stabilità e fiducia. Voto: 8

Acquario: Saturno, vostro antico governatore, vi spinge alla serietà e alla profondità. È una giornata che invita alla riflessione: forse dovete fare pace con una scelta passata o chiudere un capitolo. Ne uscirete più forti e centrati. Voto: 8,5

Segni d’Acqua

Cancro: la Luna in Pesci amplifica la sensibilità, mentre Saturno vi aiuta a gestirla. Riuscite a essere empatici senza perdere lucidità: un ottimo equilibrio.

È il momento giusto per perdonare, chiudere vecchi rancori o pianificare con calma il futuro. Voto: 9

Scorpione: Sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono determinati, ma la Luna con Saturno vi invita a mostrare un lato più tenero e riflessivo. Potreste scoprire che la vera forza sta nella vulnerabilità. In amore, dolcezza e comprensione portano serenità. Giudizio: 9,5

Pesci: protagonisti del giorno, con la Luna e Saturno nel vostro segno: siete profondi, sensibili e molto percettivi. Tuttavia, l’emotività va gestita con equilibrio: non lasciate che la malinconia prenda il sopravvento. Una giornata ideale per meditare, creare, o semplicemente restare in ascolto. Votazione: 10