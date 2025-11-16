L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 offre un quadro chiaro delle dinamiche astrali che caratterizzeranno i prossimi giorni. Il clima generale risulterà particolarmente favorevole per chi appartiene al Sagittario, sostenuto da Sole e Mercurio nel segno: due transiti in grado di amplificare determinazione e concretezza. Anche i Pesci vivranno un periodo ricco di possibilità grazie ad astri particolarmente di parte, fattore che favorirà la realizzazione di iniziative e progetti in sospeso. Meno incisivo, invece, il momento per la Bilancia, che potrebbe attraversare una fase di momentanea incertezza, trovando più complesso consolidare eventuali risultati già ottenuti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

Ariete: la settimana porterà con sé opportunità di crescita, ma anche qualche sfida da affrontare. Lunedì sarà il giorno più favorevole, con buone possibilità di risolvere questioni in sospeso e di avanzare in progetti in corso. La domenica si confermerà positiva, ideale per apportare cambiamenti significativi a situazioni che sembrano essere ferme. Martedì, venerdì e sabato risulteranno giorni dinamici, ottimi per rafforzare relazioni professionali e sociali, ma sarà fondamentale procedere con prudenza, evitando decisioni impulsive. Mercoledì si rivelerà un po’ più delicato, con la necessità di una maggiore attenzione per evitare fraintendimenti o imprecisioni.

Giovedì si prospetta come la giornata più impegnativa, in cui ci si troverà a dover gestire molteplici impegni. La determinazione e l'organizzazione saranno cruciali per superare eventuali difficoltà. Voto 6.

Toro: sarà una settimana favorevole per avanzare sia nella sfera professionale che personale. Lunedì sarà particolarmente positivo, con la possibilità di fare progressi concreti e di dare slancio a progetti a lungo termine. Martedì e mercoledì offriranno ottime opportunità per prendere decisioni cruciali, sia sul lavoro che nella vita privata. La fine della settimana, con sabato e domenica, sarà caratterizzata da una stabilità che aiuterà a consolidare i successi ottenuti e a risolvere questioni in sospeso.

Giovedì sarà una giornata più tranquilla, ma comunque utile per fare dei bilanci, mentre venerdì si presenterà come un giorno di lieve rallentamento, con qualche piccolo contrattempo da affrontare. La pazienza e la capacità di adattarsi ai cambiamenti saranno fondamentali per superare eventuali ostacoli. Voto 7.

Gemelli: la settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, con alcuni giorni più favorevoli di altri. Lunedì e mercoledì saranno ideali per concentrarsi su attività importanti, in quanto offriranno occasioni per ottenere risultati concreti. Martedì, giovedì e venerdì risulteranno positivi, ma richiederanno maggiore impegno nella gestione delle relazioni e delle attività quotidiane. Sabato si prevede qualche difficoltà, ma con una buona organizzazione sarà possibile superarle senza troppi problemi.

Domenica, purtroppo, sarà una giornata più complessa, con possibili piccoli disagi che potrebbero influire sul ritmo della giornata. Sarà fondamentale mantenere la calma e la concentrazione, cercando di mantenere il proprio equilibrio. Una gestione attenta del tempo e delle energie permetterà di affrontare la settimana in modo più sereno. Voto 6.

Cancro: ci saranno buone opportunità, anche se potrebbero presentarsi alcuni imprevisti che richiederanno calma e attenzione. Venerdì sarà la giornata più favorevole, con ottime possibilità di ottenere risultati soddisfacenti sul lavoro e nella vita privata. Sabato e domenica offriranno stabilità, permettendo di consolidare successi e di rafforzare le relazioni interpersonali.

Lunedì e giovedì risulteranno giorni abbastanza positivi, ma sarà necessario mantenere la lucidità per affrontare eventuali situazioni stressanti. Martedì potrebbe rivelarsi un po' più movimentato, con situazioni inattese che richiederanno flessibilità. Mercoledì si preannuncia il giorno più complicato della settimana, quindi sarà importante prestare attenzione e non farsi distrarre da dettagli poco rilevanti. La pazienza e la serenità aiuteranno a gestire più agevolmente la settimana. Voto 7.

Leone: la settimana si presenterà con un buon equilibrio tra soddisfazioni professionali e momenti di tranquillità. Sabato sarà il giorno più favorevole, ideale per consolidare progetti e riflettere sui prossimi passi da compiere.

Giovedì e domenica offriranno opportunità interessanti per migliorare le relazioni e proseguire su una strada di crescita personale e professionale. Mercoledì e venerdì porteranno comunque risultati positivi, ma sarà necessario evitare di disperdersi in troppe attività, mantenendo la concentrazione su ciò che conta di più. Lunedì si prospetta come un giorno un po' più faticoso, con piccoli imprevisti da gestire, mentre martedì potrebbe portare una giornata più difficile, con qualche complicazione da superare. Essere pronti a rimanere calmi e a non lasciarsi travolgere da eventi esterni sarà essenziale per attraversare la settimana senza problemi. Voto 7.

Vergine: sarà una settimana favorevole per fare riflessioni importanti e trovare soluzioni pratiche ai problemi che potrebbero sorgere.

Lunedì e martedì saranno ideali per avviare nuovi progetti o mettere ordine in ciò che già è in corso, portando avanti piani a lungo termine con determinazione. Mercoledì, giovedì e domenica garantiranno stabilità, ma sarà necessario fare attenzione a non lasciarsi sopraffare da piccole complicazioni o incomprensioni che potrebbero sorgere. Venerdì si preannuncia come una giornata positiva, seppur con qualche difficoltà da affrontare, ma la capacità di adattarsi e di affrontare le situazioni con calma aiuterà a superare ogni ostacolo. Sabato non sarà una giornata ideale per prendere decisioni importanti, pertanto è consigliabile rimandare eventuali scelte difficili. Una buona organizzazione e una gestione efficiente delle energie permetteranno di attraversare la settimana con maggiore serenità.

Voto 6.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

Bilancia: l'oroscopo prevede una settimana sottoposta ad andamento disomogeneo: momenti di lieve crescita saranno alternati a fasi più complicate. Lunedì sarà l’unico giorno davvero lineare, utile per affrontare impegni importanti con lucidità e senso pratico. Martedì, giovedì, sabato e domenica offriranno un progresso lento ma costante, con qualche piccola occasione da cogliere prestando attenzione a non lasciarsi condizionare da esitazioni o ripensamenti. Venerdì potrà portare una moderata soddisfazione, soprattutto nelle attività più concrete, mentre mercoledì rappresenterà il punto più complesso della settimana, con situazioni poco chiare e possibili rallentamenti che richiederanno pazienza e controllo.

Mantenere un atteggiamento equilibrato aiuterà a non accentuare le difficoltà e a conservare una prospettiva stabile anche nei momenti più instabili. Voto 5.

Scorpione: la settimana si rivelerà molto positiva, con numerose opportunità da sfruttare con saggezza. Martedì sarà la giornata più incisiva, ideale per prendere decisioni rilevanti e intervenire con determinazione nei progetti professionali. Mercoledì e venerdì confermeranno un andamento favorevole, con risultati concreti e la possibilità di consolidare ciò che è stato avviato nelle settimane precedenti. Lunedì, giovedì, sabato e domenica offriranno una continuità di situazioni favorevoli, senza ostacoli significativi, con un flusso costante di occasioni utili a rafforzare obiettivi personali e relazionali.

Mantenere un buon livello di concentrazione permetterà di capitalizzare al meglio ogni momento, evitando dispersioni o eccessi di entusiasmo. Un approccio consapevole renderà possibile trasformare le intuizioni in risultati duraturi. Voto 9.

Sagittario: la settimana offrirà un ottimo equilibrio e numerose possibilità di crescita grazie all'arrivo del Sole e di Mercurio nel segno. Giovedì sarà il giorno più incisivo, con un’energia particolarmente vivace che aiuterà ad affrontare nuove sfide con spirito d’iniziativa. Venerdì e domenica seguiranno lo stesso tono positivo, portando conferme e progressi sia nelle relazioni che nella sfera professionale. Lunedì, mercoledì e sabato offriranno buoni spunti di miglioramento, anche se richiederanno qualche sforzo in più per ottenere risultati all’altezza delle aspettative.

Martedì sarà la giornata più impegnativa, con la necessità di mantenere la calma di fronte a imprevisti o comunicazioni poco chiare. Una gestione attenta delle energie e un atteggiamento flessibile aiuteranno a trasformare gli ostacoli in opportunità di crescita, mantenendo il ritmo senza perdere motivazione. Voto 10.

Capricorno: la settimana risulterà particolarmente favorevole, con un quadro generale molto solido e stimolante. Domenica rappresenterà il culmine, con ottime condizioni per tirare le somme del lavoro svolto e riconoscere i progressi ottenuti. Lunedì, giovedì e sabato offriranno momenti di grande slancio, perfetti per agire con decisione e dare forma concreta ai progetti più ambiziosi.

Martedì, mercoledì e venerdì manterranno un livello altrettanto positivo, con possibilità di successo in ogni settore, dal lavoro alle relazioni personali. Anche i piccoli dettagli, apparentemente marginali, contribuiranno a creare un clima di crescita stabile e costruttiva. La capacità di pianificazione, sempre caratteristica del segno, permetterà di sfruttare al meglio ogni situazione, dando continuità ai traguardi raggiunti e aprendo nuove prospettive future. Voto 8.

Acquario: la settimana si mostrerà nel complesso discreta, con alcuni giorni particolarmente promettenti alternati a fasi di maggiore cautela. Mercoledì e sabato saranno i momenti più favorevoli, con opportunità di avanzamento sia nel lavoro che nei rapporti personali.

Martedì, venerdì e domenica offriranno una serenità moderata, utile per portare avanti le attività quotidiane senza affanni, ma comunque con la necessità di mantenere una certa vigilanza per evitare errori o distrazioni. Giovedì presenterà un carico di impegni più intenso, con una fatica maggiore nel concludere ciò che è stato programmato. Lunedì sarà probabilmente il giorno più complesso, con difficoltà organizzative o situazioni inaspettate da affrontare con calma. Un approccio metodico, affiancato da una buona capacità di adattamento, contribuirà a mantenere il controllo anche nelle circostanze meno semplici. Voto 6.

Pesci: la settimana offrirà ottime opportunità di realizzazione grazie a una disposizione generale particolarmente armoniosa. Mercoledì sarà il giorno più efficace, con condizioni ideali per ottenere risultati significativi e dare una svolta alle iniziative già avviate. Martedì e giovedì garantiranno momenti di crescita sia dal punto di vista emotivo sia in ambito relazionale, permettendo di rafforzare legami e lavorare con maggiore ispirazione. Lunedì, venerdì e sabato manterranno un flusso costante di eventi favorevoli, seppur con qualche piccolo imprevisto che richiederà attenzione e sensibilità nel gestire situazioni delicate. Domenica potrebbe risultare meno brillante rispetto al resto della settimana, pur senza creare veri ostacoli. Un atteggiamento fiducioso e aperto consentirà di trasformare ogni spunto positivo in un passo concreto verso nuovi obiettivi. Voto 8.