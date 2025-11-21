Secondo l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025, i nativi dell’Acquario vivranno giornate armoniche con il partner, mentre le coppie non sposate potranno pianificare il futuro. I single del Sagittario avranno maggiori probabilità di fare un incontro passionale. Per i Pesci, le influenze planetarie saranno straordinariamente propizie per il settore economico, con opportunità di guadagno, accordi fruttuosi e la possibilità di effettuare acquisti o investimenti di pregio. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni della seconda sestina zodiacale.

Oroscopo da lunedì 24 a domenica 30 novembre: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Se siete single, questa settimana l'influenza positiva di Venere vi spingerà a desiderare ardentemente una relazione più profonda e duratura. Potreste sentire un forte impulso a vivere una relazione stabile, perdendo interesse per le avventure fugaci o i legami privi di prospettive. Tuttavia, fate attenzione a non assumere un atteggiamento troppo passivo. Per coloro che vivono in coppia, l’influenza di Mercurio sarà benefica. Aiuterà alcuni di voi a trovare la spinta necessaria per avviare un nuovo progetto o intraprendere un'attività insieme al partner, rafforzando così il rapporto di coppia. Riguardo al settore delle finanze, dimostrerete una notevole capacità di gestire e incrementare le risorse.

Sarete abili nel far fruttare i beni. Ciononostante, è molto importante prestare attenzione alle spese impulsive e inutili che potrebbero mettere a rischio la stabilità del budget. Voto: 7,5

Scorpione – Questa settimana, sul fronte sentimentale, fiorirete in tutto il vostro splendore. Il vostro fascino sarà notato e saprete utilizzarlo con grande acutezza. Sarete in grado di individuare chi potrà offrirvi ciò che apprezzate di più: lealtà e piaceri semplici, elementi importanti per la serenità. Per alcuni di voi, l'idea di una relazione seria potrebbe concretizzarsi nelle circostanze più favorevoli. Se siete già in coppia, la convivenza sarà per voi una fonte di profonda gioia. Inoltre, la fortuna sembra assistervi nelle iniziative finanziarie.

Ricordate, però: la sorte favorisce solo coloro che hanno preparato il terreno con meticolosa attenzione. Voto: 9

L'ultima settimana di novembre secondo le stelle: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – L'influenza positiva di Urano vi offre la possibilità di esprimere chiaramente il vostro affetto al partner. Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Far parlare il cuore, non solo preverrà eventuali incomprensioni future, ma rafforzerà in modo significativo il legame che condividete. Per voi single, l'attuale configurazione celeste è davvero promettente. Sarete meno selettivi, il che aumenterà notevolmente le probabilità di fare un incontro che accenda la passione. Ci sono quindi impegni romantici per questa settimana.

Grazie all'influsso di Nettuno, vivrete una settimana molto fruttuosa dal punto di vista economico. Sarete pieni di energie e ben organizzati; saprete individuare le leve giuste per convincere qualcuno a concedervi un finanziamento o per ottenere un meritato riconoscimento da una figura autorevole. Voto: 10

Capricorno – Per quanto riguarda la vita di coppia, vi attende una settimana armoniosa e ricca di affetto. Il partner sarà particolarmente premuroso e, cosa fondamentale, si rivelerà un sostegno saldo e costante nei momenti di necessità. Se di recente avete attraversato periodi di tensione nella relazione, noterete un netto miglioramento. Voi che siete single, potreste vivere una situazione affettiva complessa.

Il vostro spirito irrequieto e l'umore altalenante vi porteranno a preferire avventure brevi o conoscenze inusuali che non promettono stabilità. Troverete anche gusto nel lasciare a bocca aperta chi ha una mentalità troppo convenzionale. Grazie alla natura benevola del pianeta Venere, sarete protetti da significative difficoltà economiche. Tuttavia, dovreste prestare attenzione all'influenza di Plutone: potreste essere tentati di spendere cifre più alte del previsto per rinnovare la casa o per fare felici i vostri familiari. Siate cauti, perché rischiereste di superare il vostro tetto di spesa prima di potervene accorgere. L'oroscopo vi invita a curare attentamente le vostre finanze e a posticipare gli acquisti che non sono strettamente necessari.

Voto: 7

Previsioni zodiacali dal 24 al 30 novembre: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – L’armonia regnerà sovrana nella vostra vita matrimoniale. Vi sentirete in sintonia e proverete grande gioia in compagnia del partner. Noterete l'affetto che le persone intorno a voi vi dimostreranno con calore. Per quanto riguarda le coppie non sposate, questa settimana è ideale per pianificare il futuro su fondamenta stabili. L'atmosfera di questi sette giorni aggiungerà una nota di felicità al vostro animo. Tuttavia, prestate attenzione: è molto importante che non vi lasciate tentare da attività speculative o dal gioco d'azzardo. Contrariamente alla vostra natura prudente, potreste sentirvi inclini a correre grossi rischi, esponendovi a probabili delusioni piuttosto che a guadagni significativi.

Voto: 8

Pesci – Siete emotivamente molto uniti al partner, ma questa settimana potrebbe offuscare la percezione che avete della vostra relazione e dei vostri sentimenti. L'oroscopo vi suggerisce di staccare la spina: partite insieme per una breve vacanza, lontani dalle responsabilità familiari e dai pensieri di tutti i giorni. Scegliete una meta che abbia come sfondo l'acqua, sia essa mare, lago o fiume. Un semplice weekend sarà sufficiente per ritrovare la complicità di coppia. Per quanto riguarda i single, le maggiori chance di fare una conoscenza importante si presenteranno in un luogo di lavoro. Fate tesoro delle influenze planetarie, che saranno straordinariamente propizie per il vostro settore economico.

Le occasioni di guadagno non mancheranno. Alcuni di voi vedranno crescere il proprio reddito, altri sigleranno accordi molto fruttuosi. I più fortunati, grazie alla loro disponibilità economica, concluderanno un acquisto di pregio che renderà bene in poco tempo, oppure effettueranno un grande investimento. Il supporto di Urano vi permette di rischiare, minimizzando i pericoli. Voto: 10.