Le energie celesti della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 si muovono su più fronti: l’ingresso di Marte in Sagittario stimola la spinta all’azione e la volontà di rompere vecchi schemi; la Venere in Scorpione invita a intensificare il dialogo interiore e le dinamiche affettive; il Mercurio pronto a retrogradare mette in luce la necessità di rivedere modalità di comunicazione e progettualità; la Luna crescente favorisce la costruzione, ma richiede pazienza.

In tale contesto, questa settimana appare come un ponte verso ciò che sarà: non tanto un’esplosione di novità improvvise, quanto piuttosto un momento di chiarimento, selezione e consolidamento.

Le relazioni, il lavoro, le scelte personali possono guadagnare significato se affrontate con onestà, ma serve evitare la negligenza, l’impulsività o la superficialità. I segni di Terra e d’Acqua trovano terreno più stabile, mentre quelli di Fuoco e d’Aria sono stimolati a muoversi ma con cautela.

La parola chiave per questa settimana è «scelta»: scegliere con consapevolezza, scegliere di lasciare, di costruire e di ascoltare. Chi saprà farlo troverà un cammino più sereno e profondo.

Classifica settimanale fino al 16 novembre dal 1° al 12° posto

**1°** Bilancia: Vi trovate in una posizione favorevole e luminosa. Le influenze astrali vi assistono nel trovare equilibrio tra desideri, affetti e responsabilità.

In ambito professionale potreste ottenere riconoscimenti, mentre in ambito personale vi sentite più aperti al dialogo e al cambiamento. Quel senso di armonia che si cercava finalmente si affaccia: approfittatene per seminare idee e relazioni di valore.

**2° ** Capricorno: Questa settimana siete in grado di riprendere il comando della vostra vita con maggiore chiarezza. Le stelle vi spronano a dare forma concreta ai vostri progetti, a non rinviare. Sul fronte affettivo, vi sentite più pronti ad aprirvi e a manifestare i vostri sentimenti autentici. Sul lavoro, la tenacia e la costanza pagano: è il momento di mostrare ciò che sapete fare.

**3° ** Scorpione: L’intensità che vi contraddistingue trova ora un canale che vi dà soddisfazione.

Le relazioni si fanno più profonde, le emozioni più elaborate e le decisioni più consapevoli. Potreste chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo, grazie a intuizioni brillanti e sostegno astrale. Attenti però a non cadere in eccessi emotivi: il controllo serve come ancoraggio.

**4° ** Toro: La concretezza e la stabilità sono dalla vostra parte. Questa settimana potete mettere a terra qualcosa che avevate rimandato o trascurato. In amore e nei rapporti potreste avvertire un rinnovato desiderio di costruzione. Cercate di allentare eventuali blocchi e di aprirvi al dialogo: l’azione silenziosa e ponderata è la vostra forza.

**5° ** Vergine: La mente è lucida e il metodo vi assiste: siete pronti a ripulire progetti, relazioni o abitudini che non vi servono più.

Pur non essendo al massimo dello splendore emotivo, state dentro un buon flusso di crescita. In famiglia o in ambito professionale, qualcuno apprezzerà la vostra presenza concreta e discreta. Non sottovalutate l’importanza del riposo.

**6° ** Sagittario: L’energia è alta e il desiderio di cambiamento forte. Questa settimana vi invita a osare, a uscire da certe abitudini, ma con saggezza. Le opportunità ci sono, ma richiedono che voi facciate un passo deciso senza paura. In amore e nelle amicizie, il vostro carisma torna, ma la superficialità è da evitare: puntate all’autenticità.

**7° ** Leone: Le stelle vi offrono spunti interessanti, ma anche riflessioni profonde. In passato avete potuto contare sulla spinta spontanea, ora serve più consapevolezza.

Il lavoro richiede di essere attivi ma non invasivi, l’amore di essere presenti ma non dominanti. Se riuscirete a dosare energia e sensibilità, arriveranno momenti piacevoli nel weekend.

**8° ** Acquario: Per voi è una settimana di oscillazioni: momenti di brillantezza in cui vi sentite pronti al salto, altri in cui vi percepite stanchi o disorientati. La chiave è la scelta intesa prima: capire cosa volete e dirigervi verso di esso senza farvi distrarre. Un progetto creativo potrebbe decollare, ma solo se curato con attenzione.

**9° ** Cancro: Il vostro mondo emotivo è in primo piano. Le influenze astrali vi spingono a rivedere legami e abitudini affettive. Non è il momento delle grandi svolte ma di piccoli aggiustamenti che però fanno la differenza.

Datevi il tempo di ascoltare, magari prendendo una giornata per voi. Verso la fine della settimana, una buona notizia alleggerirà l’animo.

**10° ** Ariete: Inizio difficile e qualche tensione latente: volete agire ma le circostanze vi chiedono di essere più riflessivi. Le decisioni prese d’impulso rischiano di generare rimorsi. Meglio rallentare, valutare bene le condizioni e procedere a piccoli passi. Sul fronte affettivo, evitate conflitti inutili: la pacatezza vi servirà come alleato.

**11° ** Pesci: Le stelle vi accompagnano ma voi vi sentite un po’ smarriti. Avete voglia di fare ma potreste non trovare la direzione giusta con immediatezza. Non forzate: è un momento utile per fermarsi, restare in ascolto e permettere che emergano risposte interiori.

Avrete benefici maggiori se concedete il giusto spazio al riposo e alla rigenerazione.

**12° ** Gemelli: La mente corre, le idee non mancano, ma la distrazione e la dispersione rischiano di predominare. È una settimana in cui serve più disciplina mentale e maggior focus. Le relazioni potrebbero subire piccoli fraintendimenti: chiarite subito, prima che i malintesi si gonfino. Alla fine della settimana, una svolta potrebbe arrivare se riuscite a restare centrati.

Conclusione: il consiglio della settimana

Nel panorama astrologico che caratterizza questa settimana, la spinta all’azione è forte, ma la saggezza è ancora più importante. Marte in Sagittario vi invita a muovervi e a espandervi, ma la Venere in Scorpione chiede autenticità e profondità, mentre il Mercurio che si prepara al retrogrado vi ricorda che non tutte le porte vanno aperte subito: alcune vanno chiuse o riviste.

Quindi: scegliete con consapevolezza. Evitate reazioni automatiche, guardate alle cause più che ai sintomi, date valore alla qualità dei legami e ai progetti che hanno radici. Se lo farete, questa settimana potrà diventare un trampolino verso un futuro più stabile e significativo.