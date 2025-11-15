L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre si concentra su un periodo di intensa trasformazione e ripartenza. Scorpione, Gemelli e Pesci saranno i segni che meglio sapranno cogliere le opportunità offerte dal cielo, trasformando sfide in successi.

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre: sorprese per i Pesci, voglia di reinventarsi per l'Ariete

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: sincerità

In questa settimana dovrete focalizzare le vostre energie sulla sincerità nelle relazioni, tenendo a distanza ogni forma di ipocrisia.

Vi renderete conto che alcuni rapporti non sono così trasparenti come sembravano, e sarete chiamati a prendere una posizione netta. Vi impegnerete per comunicare i vostri sentimenti e le vostre aspettative in modo chiaro e diretto. Non tollererete ambiguità. Questa ondata di onestà potrebbe portare a qualche scontro, ma alla fine vi libererà da pesi inutili, costruendo legami più autentici. Vi ricorderete che la vera libertà nasce dalla verità.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: reazione

Sarete tentati di commiserarvi di fronte a piccole difficoltà, ma le stelle vi esorteranno a reagire con forza. Non vi chiuderete nel vostro guscio, ma affronterete i problemi a testa alta.

Vi focalizzerete sulle soluzioni anziché sulle lamentele. Vi ricorderete che avete tutte le risorse interiori per superare questo momento, anche se vi sembrerà difficile. Cercherete il sostegno di amici fidati che vi daranno la giusta carica per rimettervi in gioco. Userete la vostra sensibilità non come debolezza, ma come strumento per comprendere meglio come agire.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: selezione

La settimana vi vedrà impegnati in una rigorosa selezione delle vostre amicizie. Osserverete con occhio critico chi vi è realmente vicino e chi invece vi sta accanto solo per convenienza. Vi accorgerete che alcuni amici non sono così sinceri come credevate, e dovrete prendere decisioni difficili ma necessarie.

Vi concentrerete su quelle persone che vi offrono supporto genuino e lealtà. Rivaluterete i vostri legami e allontanerete chi vi prosciuga le energie. Questa pulizia sociale vi darà una sensazione di leggerezza e maggiore chiarezza.

ARIETE (21 marzo - 20 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: reinventarsi

Una forte voglia di reinventarvi vi guiderà in questa settimana. Sentirete il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro aspetto, nella vostra routine o, più in profondità, nel vostro percorso professionale. Non vi accontenterete dello status quo, ma cercherete nuove strade per esprimere la vostra esuberanza. Valuterete l'inizio di un nuovo studio o un cambio di ambiente. Non vi farete scoraggiare dalla paura del fallimento; al contrario, sfrutterete questa energia per osare.

Vi impegnerete per dare una svolta alla vostra vita, dimostrando la vostra innata capacità di rinascere.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: indagine

In questi giorni avrete la sensazione che qualcosa non vi torni, soprattutto nell'ambito lavorativo o relazionale. Sarete spinti a indagare, a scavare a fondo per scoprire la verità nascosta. Non accetterete risposte superficiali e vi fiderete del vostro intuito, che vi indicherà la giusta direzione. Vi mostrerete abili nel leggere tra le righe e nel decifrare le mezze verità. Affronterete la situazione con lucidità, senza farvi prendere dal dramma. Vi impegnerete per ristabilire la chiarezza e l'ordine, due elementi fondamentali per la vostra tranquillità.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: reazione

Sarà la settimana della reazione. Sentirete una spinta irrefrenabile a non farvi sottomettere dalle circostanze o dalle aspettative altrui. Rivendicherete la vostra libertà e la vostra autonomia con fermezza. Vi opporrete a chi tenterà di limitare il vostro spazio di manovra. Cercherete alleanze con persone che condividano la vostra visione progressista e vi impegnerete per un cambiamento. Non vi nasconderete dietro la timidezza, ma farete sentire la vostra voce, dimostrando che la vostra indipendenza è un valore non negoziabile.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: resettare

Questa settimana vi offrirà l'occasione per resettare con il passato e guardare con rinnovato ottimismo al futuro.

Vi lascerete alle spalle vecchi rancori o situazioni irrisolte che vi appesantivano. Vi sentirete pronti a chiudere capitoli e ad aprirne di nuovi, pieni di promesse. Vi concentrerete sulla vostra crescita personale e sulla ricerca di un nuovo equilibrio. Vi farete guidare dall'armonia e dalla speranza, due forze che vi sono innate. Vi dedicherete alla cura del corpo e della mente, trovando nella bellezza esteriore un riflesso della pace interiore che avrete raggiunto.

CAPRICORNO (21 dicembre - 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: ripartenza

La settimana sarà all'insegna della ripartenza dopo un periodo che potrebbe essere stato complicato o stancante. Ritroverete il vostro passo, la vostra proverbiale determinazione e la capacità di pianificazione.

Riscoprirete l'efficacia nell'azione e vi concentrerete sugli obiettivi a lungo termine. Non vi arrenderete di fronte alle prime difficoltà, ma utilizzerete ogni ostacolo come lezione. Riceverete il supporto necessario da collaboratori o persone care, che riconosceranno il vostro valore. Vi sentirete pienamente padroni del vostro destino.

TORO (21 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: osare

Vietato tergiversare: è il momento di osare. Non rimanderete più decisioni importanti, soprattutto in ambito finanziario o affettivo. Agirete con coraggio e determinazione, uscendo dalla vostra comfort zone. Vi fiderete del vostro istinto e sfrutterete la vostra tenacia per raggiungere risultati concreti.

Vi mostrerete aperti a nuove esperienze che potranno portare a guadagni inattesi o a un miglioramento della vostra vita amorosa. Vi ricorderete che la sicurezza che cercate si trova solo nell'azione. Investirete sul vostro futuro con saggezza e audacia.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: strategia

In questa settimana la vostra intelligenza sarà al servizio di una strategia vincente. Non agirete d'impulso, ma pianificherete ogni mossa con attenzione, soprattutto in ambito professionale. Dimostrerete una lucidità e una rapidità mentale fuori dal comune, che vi permetteranno di anticipare le mosse degli altri. Raggiungerete risultati concreti e sarete riconosciuti per la vostra abilità dialettica e la vostra capacità di negoziazione.

Sfrutterete ogni contatto e curerete il networking. Vi sentirete in controllo della situazione e saprete gestire con maestria le comunicazioni più complesse.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: grinta

Questa settimana stupirete tutti con la vostra grinta e determinazione inarrestabile. Sarete focalizzati su un obiettivo che perseguirete con passione quasi maniacale. Non vi farete distrarre da nulla e supererete ogni ostacolo con una forza interiore sorprendente. Raggiungerete un picco di magnetismo personale, che attrarrà a voi le persone giuste per i vostri progetti. Vi concentrerete sulla trasformazione e sul rinnovamento, sia personale che professionale. Vi sentirete potenti e capaci di riscrivere le regole del gioco.

Userete la vostra profondità emotiva come carburante per il successo.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 9. Parola chiave: sorprese

La settimana promette emozioni intense e sorprese inaspettate. Vivrete momenti di pura magia, soprattutto in amore, dove potrete ricevere una dichiarazione o un gesto che vi toccherà profondamente. Vi sentirete in perfetta sintonia con l'universo e sarete particolarmente ricettivi ai segnali. Vi lascerete guidare dall'ispirazione e scoprirete nuove passioni o talenti nascosti. Non vi chiuderete nella timidezza, ma aprirete il vostro cuore, accogliendo la felicità che sta arrivando. Sfrutterete la vostra creatività per abbellire il vostro ambiente. Vi ricorderete che la vita è un sogno e sarete pronti a viverlo pienamente.