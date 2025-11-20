Secondo l'oroscopo della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025 il Toro sarà molto intuitivo, la Vergine avrà una buona intesa con il partner e il Sagittario è triste. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la sfera amorosa ha bisogno di molta più leggerezza. I cuori solitari sono pronti a sdrammatizzare alcune questioni. Chi lavora in proprio può seguire dei saggi consigli.

Toro: chi fa parte di una coppia è più intuitivo del solito. Dei nuovi incontri possono aprire la mente dei single. Gli imprevisti sul lavoro vanno affrontati con molta calma.

Gemelli: è importante evitare dei malintesi con la famiglia. Chi ha una relazione può affrontare una settimana abbastanza spensierata insieme alla persona amata. Il settore lavorativo può regalare più soddisfazioni del previsto.

Cancro: è possibile proporre al partner delle uscite diverse dal solito. Chi è solo da tempo può fare un breve viaggio con gli amici. Senza nessun timore è possibile affrontare un nuovo percorso professionale.

Leone: chi cerca l'amore è più furbo del passato. Chi ha una relazione è innervosito da alcuni comportamenti del partner. Chi lavora in proprio è abbastanza produttivo.

Vergine: chi fa parte di una coppia ha una bella intesa con la persona amata. I single sono pronti a confrontarsi con l'intera famiglia.

Delle importanti sorprese sono in arrivo dalla sfera professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile fare delle confidenze molto intime alla dolce metà. Durante la settimana, i cuori solitari sono davvero irresistibili. Degli eventuali ostacoli lavorativi possono essere superati molto velocemente.

Scorpione: una leggera gelosia è presente sulla sfera sentimentale. I cuori solitari sono malinconici perché non riescono a trovare l'amore vero. Nel campo professionale si deve procedere con molta cautela.

Sagittario: i single possono avere dei momenti di profonda tristezza. In questa lunga settimana di lavoro è possibile essere esausti. Attenzione ai malesseri di stagione.

Capricorno: è fondamentale essere chiari in alcune questioni.

Chi fa parte di una coppia può ricevere dei consigli preziosi dalla dolce metà. Alcuni investimenti possono regalare delle buone soddisfazioni.

Acquario: chi ha una relazione può realizzare molti progetti con il partner. Chi cerca l'amore ha delle idee molto originali. Delle nuove alleanze sul lavoro possono portare successo.

Pesci: in questa settimana è importante fidarsi delle proprie intuizioni. Delle intense emozioni possono essere vissute dai cuori solitari. Alcuni problemi sono possibili sul campo professionale.