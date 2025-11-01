L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025 si apre con una forte energia di trasformazione. Il Sole in Scorpione, supportato da Plutone in sestile, ci invita a scavare a fondo, liberarci del superfluo e rinascere più forti. La Luna Nuova in Ariete porta simbolicamente nuove intenzioni e può ispirare a superare i propri limiti, sia interiori che pratici.

Marte approda nel segno del Sagittario, che risulterà più forte e attivo sul lavoro, mentre i Gemelli dovranno gestire bene le energie a disposizione. Viaggi e nuovi contatti stimoleranno lo Scorpione, mentre il Leone sarà più reattivo in campo professionale.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 novembre 2025 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che sta migliorando per voi nativi del segno. La settimana può portare dinamismo e richiede un po’ di attenzione per chi desidera migliorarsi. In quanto al lavoro Marte porterà buone energie da sfruttare per i vostri progetti. Se avete le idee giuste, potrebbe risultare più semplice avanzare verso gli obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: periodo tutto sommato gradevole in amore per voi nativi del segno. Queste stelle però stanno per cambiare forma nei vostri confronti, in particolare Venere, che a partire dal weekend si metterà contro di voi. Potrebbero esserci infatti delle tensioni da gestire con calma. Evitate di impuntarvi nei confronti del partner.

Nel lavoro Marte assume una posizione simbolica più favorevole, suggerendo un’energia più fluida, ma Mercurio in opposizione continua a rallentarvi. Voto - 7️⃣

Gemelli: energie in calo durante questo periodo secondo l'oroscopo. Marte potrebbe rallentarvi un po’. Prendete in considerazione nuove idee, ma senza essere precipitosi nello svilupparle. In amore Venere lascerà la Bilancia. Toccherà a voi adesso gestire con amore il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che sta per migliorare per voi secondo l'oroscopo. A partire da venerdì, il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore, concedendovi buone occasioni per vivere nuovamente l'amore in modo vivace. In quanto al lavoro siete sulla strada giusta per raggiungere il successo che meritate.

Non ci sarà motivo di correre. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Venere nel segno dello Scorpione potrebbe segnare l'inizio di qualche difficoltà nella vostra vita sentimentale. Potrebbe infatti mancare profondità nel vostro modo di amare, che non farà bene al vostro rapporto. Nel lavoro invece troverete le forze per reagire grazie a Marte in trigono, che renderà più semplice lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: i legami più sinceri tenderanno a rafforzarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Venere in sestile renderà più romantico il vostro rapporto. Sarà inoltre possibile aprirsi al dialogo e superare certi ostacoli insieme alla persona che amate. Nel lavoro continuate a investire in un progetto creativo, nonostante Marte si trovi in quadratura.

Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale a partire dal prossimo venerdì. Di contro, avrete ancora un buon cielo sopra di voi per cercare di godere di una relazione appagante, dovrete soltanto metterci un po’ più del vostro. Sul fronte professionale Marte agisce a vostro favore adesso, e potrebbe portare svolte favorevoli per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo continua ad avere occhi solo per voi, soprattutto ora che ci troviamo nel vostro mese. La passione con il partner raggiungerà una nuova forma, ora che Venere si sposterà nel vostro cielo. Nel lavoro è il momento di dimostrare quanto valete. Anche se Marte lascerà il vostro cielo, con Mercurio e Giove a favore, avrete ancora grandi ambizioni da raggiungere.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una settimana migliore per quanto riguarda il lavoro. Il pianeta Marte approderà nel vostro cielo. Sarete più forti e attivi, pronti a dare una svolta ai vostri progetti professionali. In amore la chiarezza nel vostro rapporto sarà la vostra forza. Se ci sarà dunque qualche incomprensione, la sincerità può rivelarsi un punto di forza nelle relazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo in rialzo in campo amoroso secondo l'oroscopo. L'amore torna a sorridervi grazie a Venere in sestile. Soprattutto se avete avuto delle crisi, è arrivato il momento di risolverle. Nel lavoro non ci saranno grandi cambiamenti. I vostri progetti continueranno ad andare avanti con buone soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere in arrivo nel segno dello Scorpione potrebbe crearsi qualche piccola incomprensione tra voi e la persona che amate. Il vostro rapporto sarà in evoluzione, e potreste rivalutare alcuni aspetti. In ogni caso, dovrete accettare tutti i pro e contro del vostro rapporto. In quanto al lavoro Marte vi permetterà di reagire meglio agli imprevisti, ma i buoni risultati saranno ancora lontani. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali che annunciano miglioramenti sensibili nella vostra vita sentimentale. Valuterete bene ciò che volete davvero nella vostra relazione di coppia, ritrovando armonia nella coppia. In quanto al lavoro alcuni progetti andranno avanti, ma sarà necessario darsi da fare e rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣