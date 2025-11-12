L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre 2025 vede i Gemelli affrontare delle giornate altalenanti, in special modo in amore. La fortuna busserà alla porta dei Pesci, che ritrovano una certa vitalità. Approfondiamo passo per passo la settimana dei segni zodiacali.

Previsioni della settimana

Ariete – La settimana sarà intensa e un po’ faticosa. Dopo mesi impegnativi, il corpo e la mente vi chiederanno di rallentare e di ritrovare il vostro ritmo naturale. Nonostante la stanchezza, vi attendono giornate ricche di emozioni e incontri che vi scuoteranno nel profondo.

Chi vive un rapporto recente potrà godere di momenti di forte passione, mentre i single si sentiranno finalmente pronti ad aprirsi a qualcosa di nuovo e autentico. Attenzione alle discussioni in famiglia, in particolare tra genitori e figli: evitate di reagire d’impulso e cercate di capire cosa si nasconde dietro certe parole. Verso la fine della settimana arriverà un recupero psicofisico notevole, e tornerà la voglia di progettare qualcosa per il futuro. Non fatevi prendere dal pessimismo: qualcuno sarà al vostro fianco più di quanto crediate.

Toro – La settimana richiederà attenzione e sangue freddo. Gli imprevisti potrebbero sorprendervi, spingendovi a rimettere mano a situazioni che pensavate ormai chiuse.

Evitate di dare troppa importanza a chi parla male di voi o vi giudica senza conoscervi: certe persone non meritano le vostre energie. Sarà un periodo in cui la pazienza verrà messa alla prova e la forma fisica non sarà delle migliori. Cercate di riposare di più, perché la stanchezza mentale rischia di trasformarsi in irritabilità. Chi sta attraversando un momento difficile non deve arrendersi: la fine del tunnel è più vicina di quanto sembri. In amore, potrebbero esserci piccoli malintesi o discussioni che andranno gestite con diplomazia. Qualcuno sentirà il bisogno di dire la propria verità a un ex o a un familiare. Siate cauti, ma non chiudetevi. Entro fine mese potrebbero arrivare novità inattese, soprattutto nel campo lavorativo o economico.

Mantenete la calma e scegliete con lucidità ogni parola.

Gemelli – La settimana sarà altalenante, soprattutto in amore. Le coppie di lunga data sentiranno il peso della routine e qualcuno potrebbe pensare di interrompere un legame che non dà più le stesse emozioni di un tempo. Prima di farlo, però, provate a ravvivare il rapporto con piccole attenzioni o gesti inaspettati. Una cena romantica o un viaggio breve potrebbero riaccendere la complicità. I single avranno buone opportunità di fare incontri interessanti, soprattutto in ambienti nuovi o tramite amicizie comuni. Sul lavoro, la stanchezza e la disorganizzazione rischiano di creare ritardi, ma niente che non si possa risolvere con un po’ di pazienza.

È un periodo in cui dovete imparare ad accettare i no senza perdere fiducia. Evitate le serate troppo lunghe e dedicate tempo al riposo mentale.

Cancro – Tensioni e pensieri vi terranno occupati per gran parte della settimana. L’ansia potrebbe prendere il sopravvento, soprattutto se state aspettando una risposta importante o un pagamento in sospeso. In ambito lavorativo ci saranno momenti di nervosismo, ma cercate di non lasciarvi travolgere dalle preoccupazioni. Concentratevi su ciò che potete controllare e lasciate andare il resto. Sul piano affettivo, qualche contrasto in famiglia o nella coppia vi metterà alla prova. Nel fine settimana, però, le cose cambieranno in meglio: vi sentirete più leggeri, pronti a vivere giornate più serene.

Qualcuno riceverà una buona notizia o un chiarimento tanto atteso. Le spese extra potrebbero pesare sul bilancio, ma non lasciate che il denaro condizioni il vostro umore. Dedicate del tempo al relax e alle persone care: sarà il modo migliore per ritrovare equilibrio.

Leone – Settimana movimentata e ricca di stimoli contrastanti. Da un lato, l’energia tornerà a scorrere e vi sentirete pronti a liberarvi di un peso emotivo che portate da tempo. Dall’altro, una questione professionale o personale ancora aperta potrebbe richiedere la vostra attenzione. Non fingete che vada tutto bene: affrontate le cose con sincerità e coraggio. Nel fine settimana il vostro umore migliorerà e tornerà la voglia di socializzare.

Qualcuno del passato potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, ma spetterà a voi decidere se aprire o chiudere quella porta. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi e di imporre le vostre regole, ma senza arroganza. Curate il sonno e l’alimentazione: il corpo vi ringrazierà.

Vergine – Settimana finalmente più serena e produttiva. Dopo mesi di sforzi e piccoli ostacoli, comincerete a vedere i primi risultati concreti. Le preoccupazioni legate al denaro o al lavoro troveranno una via d’uscita, ma cercate di non sprecare energie inutilmente. L’organizzazione sarà la vostra forza, ma ricordate di lasciare spazio anche alla leggerezza. In amore, le coppie ritroveranno armonia, mentre i single potranno lasciarsi incuriosire da un incontro capace di far battere il cuore.

La forma fisica sarà in ripresa e qualcuno deciderà di intraprendere un nuovo regime alimentare o un’attività sportiva. Evitate però di spendere troppo per cose superflue. Il weekend porterà voglia di movimento e di novità, forse anche un piccolo viaggio.

Bilancia – Dopo un periodo di incertezza, le cose finalmente si rimettono in moto. Avrete una settimana piena di idee e di voglia di fare, con progetti che iniziano a prendere forma concreta. Qualcuno vicino a voi avrà bisogno del vostro sostegno: non mancate di esserci, ma senza sacrificare la vostra serenità. In amore, torna la voglia di costruire qualcosa di importante e di credere di nuovo nei sentimenti. Sul fronte lavorativo, la stanchezza si farà sentire, ma la determinazione vi permetterà di ottenere risultati solidi.

Se state ancora pensando a un vecchio amore, provate a liberarvi dei rimpianti e a guardarvi intorno: il futuro ha molto da offrirvi.

Scorpione – Settimana nervosa, durante la quale potreste ritrovarvi coinvolti in dispute con colleghi, vicini o familiari. La sensazione sarà quella di dover sempre giustificare le vostre scelte. Il lavoro occuperà gran parte delle vostre energie e questo rischierà di influenzare negativamente l’umore. In amore, il passato potrebbe tornare a bussare alla porta: cercate di capire se valga davvero la pena riaprire vecchie ferite. Verso il weekend sarà fondamentale concedersi una pausa. Il rischio di stress e piccoli malanni stagionali è dietro l’angolo. Nonostante qualche delusione o accordo saltato, ci saranno anche soddisfazioni, forse legate a una proposta inaspettata.

Guardate avanti con fiducia e non permettete a nessuno di minare la vostra serenità.

Sagittario – Settimana carica di tensione, che rischierà di riflettersi nei rapporti familiari e sentimentali. Le parole avranno un peso, quindi sceglietele con attenzione per non ferire chi amate. In ambito lavorativo o di studio potrebbero emergere contrattempi e disguidi, soprattutto nella prima parte della settimana. Il consiglio è di non forzare i ritmi: rallentate e date priorità al vostro benessere. La vita affettiva sarà abbastanza stabile, anche se con qualche piccolo scontro da chiarire con calma. Chi vive una relazione di lunga data dovrà impegnarsi a non cadere nella noia. In amore, i cuori solitari sentiranno l’esigenza di voltare pagina e guardare avanti.

Verso il weekend, il corpo vi chiederà di riposo: prendetevi del tempo per voi, dormite di più e non trascurate la salute.

Capricorno – Questa settimana vi spingerà a mettere voi stessi al centro della scena. Negli ultimi tempi vi siete spesi troppo per gli altri e avete trascurato i vostri bisogni. Ora è il momento di invertire la rotta. Dedicate tempo alla cura personale e cercate di sistemare ciò che non funziona nella vostra routine, a partire dal bilancio economico o dalla gestione del tempo. Nel lavoro, sarete chiamati a una prova importante o a una decisione che potrebbe aprirvi nuove prospettive. Chi vive un rapporto stabile avrà la possibilità di ritrovare sintonia e complicità con il partner.

Le serate più belle saranno quelle trascorse in relax, magari davanti a un film o leggendo un libro che vi ispiri. Non siate troppo severi con voi stessi: la vita chiede equilibrio, non perfezione.

Acquario – Vi attende una settimana di bilanci e riflessioni profonde. Il desiderio di cambiamento sarà forte, ma prima di rivoluzionare tutto cercate di comprendere cosa vi manca davvero. Alcuni di voi potrebbero sentirsi sottovalutati sul lavoro o in famiglia e desiderare più spazio e libertà. L’amore rischierà di passare in secondo piano, ma i single vivranno serate più movimentate e stimolanti. È il momento giusto per studiare, formarsi o pianificare un nuovo progetto personale. La salute richiederà attenzione, specialmente alle articolazioni e al sonno.

Nel fine settimana vi sentirete più leggeri e propensi a socializzare. Anche un piccolo viaggio o una gita fuori città potrebbe rigenerarvi e aiutarvi a chiarirvi le idee.

Pesci – Settimana vivace e fortunata, con tanta energia e una voglia nuova di vivere. Vi sentirete più creativi e pronti a ripartire con entusiasmo. Sul piano lavorativo potrebbero arrivare cambiamenti o nuove opportunità, mentre in amore si accenderà una passione profonda. Le coppie vivranno giorni di complicità, mentre i single potranno fare incontri piacevoli che profumeranno di magia. È il momento di rilassarvi, di accogliere la bellezza delle piccole cose e di concedervi il piacere di rallentare. Una serata tranquilla in casa, un film romantico o una chiacchierata sincera con una persona speciale saranno più rigeneranti di qualsiasi avventura. Mente e cuore torneranno finalmente a viaggiare nella stessa direzione.