L'oroscopo di oggi 28 novembre 2025 mette sotto i riflettori il segno del Leone, che brilla per carisma e sicurezza. Mentre il re della foresta conquista il cuore di chiunque lo circondi, altri segni troveranno occasioni per trovare equilibrio e stabilità. Vediamo insieme cosa riservano le stelle per tutti i segni in questo ultimo venerdì di novembre.

Oroscopo di venerdì 28 novembre, segno per segno

Ariete: energia e nuovi inizi - Oggi sentirete un'ondata di rinnovamento nelle vostre vite. È il momento giusto per intraprendere nuovi progetti o espandere quelli già esistenti.

Fate tesoro delle idee che vi ispirano e non abbiate paura di mostrare il vostro entusiasmo.

Toro: ritrovata serenità - La stabilità è il tema centrale della vostra giornata. Sentirete un forte bisogno di circondarvi di affetti sinceri e di situazioni rassicuranti. Sarete supportati dalla vostra innata capacità di creare legami duraturi con chi vi sta intorno.

Gemelli: comunicazione vivace - Incontri inaspettati e conversazioni stimolanti caratterizzeranno il vostro venerdì. Oggi potreste scoprire nuove prospettive su questioni che avevate trascurato. Sfruttate questa vostra curiosità per approfondire i rapporti con gli altri.

Cancro: introspezione e crescita - Oggi è il giorno perfetto per guardarvi dentro e capire cosa desiderate davvero.

Troverete la forza di affrontare i vostri dubbi grazie a una ritrovata fiducia in voi stessi. Abbracciate questa possibilità di crescita personale.

Leone: magnetismo irresistibile - Con grande sicurezza incanterete chiunque vi sia intorno. La vostra capacità di leadership si manifesterà con forza, consentendovi di ottenere ciò che desiderate. Lasciatevi guidare dal cuore per conquistare nuove vette.

Vergine: praticità e soluzioni - La vostra mente analitica sarà alla ricerca di soluzioni pratiche per qualsiasi problema si presenti. Sul lavoro, mostrerete un'incredibile precisione che vi consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Non trascurate, però, il bisogno di relax.

Bilancia: armonia nelle relazioni - Oggi, le interazioni con gli altri saranno particolarmente proficue.

Un'energia pacifica vi circonderà, mettendo in risalto le vostre abilità diplomatiche. Approfittate di questo momento per risolvere eventuali tensioni rimaste in sospeso.

Scorpione: profondità emotiva - Una giornata ricca di emozioni vi attende. La vostra introspezione vi porterà a esplorare aspetti profondi delle vostre relazioni. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti più veri.

Sagittario: sete di avventura - Avvertirete un irresistibile desiderio di uscire dai soliti schemi. Che si tratti di viaggio o di una nuova attività, la vostra voglia di sperimentare sarà contagiosa. Seguite l'istinto verso nuove esperienze.

Capricorno: ambizione e disciplina - Con la vostra dedizione al lavoro, otterrete riconoscimenti meritati.

La disciplina connessa a una visione chiara vi porterà lontano. Non dimenticate, però, di curare anche i rapporti personali.

Acquario: indipendenza e originalità - La vostra mente geniale vi porterà a trovare soluzioni fuori dagli schemi. Siate aperti e accoglienti verso le idee non convenzionali e lasciate che la vostra creatività vi guidi.

Pesci: sogni e ispirazione - Il mondo dei sogni sarà il vostro rifugio in questo venerdì. Lasciate libera la mente di vagare in cerca di ispirazione. Prendetevi del tempo per coltivare la vostra arte e allargare gli orizzonti spirituali.