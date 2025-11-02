L'oroscopo del numero degli angeli dal 3 al 9 novembre 2025 assegna 888 al Leone che avrà abbondanza e l'111 all'Ariete per nuovi inizi, mentre 222 al Toro che avrà armonia.

Segni di Fuoco

Ariete – Marte, alleato naturale, entra in Sagittario e vi riempie di entusiasmo. È il momento di ricominciare con coraggio, di buttarvi in ciò che temi ma desideri. La Luna Piena in Toro vi invita a ricordare il vostro valore e a non svendervi mai. Numero angelico: 111 — nuovi inizi, allineamento tra mente, corpo e spirito.

Leone – L’energia torna a brillare forte: la carriera si muove, l’amore vibra e qualcuno finalmente vi riconosce per ciò che valete.

Venere prepara incontri magnetici, ma serve equilibrio tra emozione e responsabilità. Numero degli Angeli: 888 — abbondanza in arrivo, ma resta centrato nel vostro potere.

Sagittario – Con Marte nel tuo segno, siete una cometa in movimento! Desideri, viaggi, idee: tutto accelera. La Luna Piena vi aiuta a capire come usare meglio le vostre energie, evitando sprechi. Numero degli Angeli: 555 — cambiamento positivo, trasformazione in corso.

Segni di Terra

Toro – La Luna Piena nel segno è una rivelazione. Vi mostra chi siete, cosa volete e cosa non accettate più. Venere in Scorpione risveglia passioni profonde ma anche sfide relazionali. Numero angelico: 222 — armonia, equilibrio e relazioni che si allineano al vostro destino.

Vergine – Settimana interessante: sul lavoro arrivano conferme, ma anche la necessità di cambiare approccio. La Luna Piena vi chiede di fidarvi della vita e mollare un po’ il controllo. Numero degli Angeli: 444 — stabilità divina, le vostre fondamenta sono protette.

Capricorno – vi muovete on calma ma con grande efficacia. Marte e Venere vi spingono verso un’evoluzione più profonda: dentro e fuori. La Luna Piena accende la creatività e ti ricorda che potete anche godervi il percorso. Numero degli Angeli: 777 — saggezza spirituale e realizzazione interiore.

Segni d’Aria

Gemelli – “Chiarezza Mentale” La Luna Piena vi porta rivelazioni sottili: chi vi sostiene davvero e chi invece vi consuma. Marte in Sagittario opposto al vostro segno può farvi correre troppo: moderate i ritmi.

Numero angelico: 1010 — nuove porte si aprono, ma solo se chiudete le vecchie.

Bilancia – Venere, vostra guida, si sposta in Scorpione e vi chiede più intensità. Niente mezze misure in amore, ma grande chiarezza. La Luna Piena vi aiuta a mettere ordine nelle finanze e nelle emozioni. Numero degli Angeli: 909 — fine di un ciclo, rinascita emozionale.

Acquario – La Luna Piena scuote la casa e la famiglia, mentre Marte accende la voglia di esplorare nuove direzioni. Fidatevi dei vostri sogni notturni, portano risposte. Numero degli Angeli: 313 — guida spirituale e collaborazione con il destino.

Segni d’Acqua

Cancro – Giove nel vostro segno amplifica emozioni e desideri. La Luna Piena porta chiarezza nei rapporti d’amicizia e amore.

Fidatevi del vostro intuito, non sbaglia. Numero degli Angeli: 555 — cambiamenti che aprono a un amore più autentico.

Scorpione – Con Sole, Venere e Marte dalla vostra parte, siete nel vostro regno. Attraente, magnetico, invincibile. La Luna Piena vi mostra chi vi è fedele davvero. Numero angelico: 999 — completamento karmico e rinascita profonda.

Pesci – Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono più consapevoli dei vostri limiti ma anche dei vostri doni. La Luna Piena vi invita a comunicare con coraggio ciò che sentite. Numero degli Angeli: 1717 — il vostro sogno sta prendendo forma, resta fedele al vostro cuore.