Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, gli Acquario si confrontano con l'arcano maggiore del Matto, una carta che invoca l'emozione dell'inizio, la libertà e la spontaneità. Il Matto, con il suo bagaglio leggero e lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, rappresenta la ricerca della conoscenza e la volontà di abbracciare l'ignoto senza il peso delle convenzioni sociali. Questa carta è emblema di un percorso avventuroso, incorniciato da paesaggi inesplorati e possibilità infinite. Per gli Acquario, simbolo di originalità e innovazione, abbracciare la curiosità pura del Matto può offrire prospettive affascinanti.

La settimana in arrivo promette di stimolare la natura inventiva degli Acquario. La carta del Matto è strettamente legata alle idee fresche e all'abbattimento dei confini che potrebbero avervi trattenuto finora. L'idea di libertà insita nel Matto incoraggia a intraprendere quei progetti che avete sempre rimandato, questo è il momento di avventurarsi coraggiosamente. La vostra creatività è sotto i riflettori e le stelle vi invitano a dare forma alle vostre visioni senza paura di giudizi. Questo è un periodo perfetto per esplorare nuovi campi, avviare iniziative personali e sperimentare con la vostra immaginazione.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, vi è una particolare affinità con la figura del Esu o Eleggua, l'orisha dei viaggi e dei nuovi inizi.

Esu è spesso considerato il guardiano dei crocevia, luogo simbolico delle scelte e delle avventure. Come il Matto, Esu si muove agilmente tra i mondi, rappresentando allo stesso tempo opportunità e imprevedibilità. Nei racconti mitologici cinesi, la Fenice è simbolo di rinnovamento e di rinascita, simile al modo in cui il Matto abbraccia il cambiamento con entusiasmo e apertura. Analogamente, nella mitologia celtica, l'eroe Cúchulainn è simbolo di coraggio e avventura, lanciandosi in imprese eroiche con un cuore mascalzone e uno spirito indomabile.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: abbracciate l'energia del Matto

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a prendere esempio dal Matto. Considerate di introdurre piccole dosi di spontaneità nella vostra vita quotidiana, magari provando nuove attività o esplorando luoghi sconosciuti che stimolino la vostra curiosità.

Senza il peso del passato, il Matto vi incoraggia a vedere le situazioni con occhi nuovi, permettendo alle nuove idee di germogliare. Dedicate tempo a lasciarvi ispirare dalle persone e dalle esperienze intorno a voi. Lasciate che la vostra creatività vi guidi e abbiate il coraggio di assaporare il nuovo in modo autentico e libero. È tempo di lasciare il sentiero battuto per seguire quello che il vostro cuore acquariano vi suggerisce, rendendo ogni momento un'opportunità di crescita personale.