Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, le Bilancia risplendono sotto l'influenza potente della carta della Giustizia. Quest'arcano maggiore è icona di equità, bilanciamento e verità, temi centrali per chi è nato sotto il segno della Bilancia. Non a caso, la figura della Giustizia regge una bilancia perfettamente equilibrata e una spada, simboli di equanimità e discernimento. Questa settimana è dedicata alla riflessione su come le vostre azioni e decisioni influenzano sia voi stessi che gli altri.

Per le Bilancia, la settimana sarà un viaggio alla scoperta del vero significato dell'equilibrio, non solo tra dovere e piacere, ma anche nei rapporti personali.

La Giustizia vi invita a considerare le vostre relazioni attraverso la lente del rispetto e dell'onestà, fondamenta su cui costruire legami duraturi. Ogni decisione presa avrà una doppia funzione: quella di guidare il vostro percorso e di rafforzare la vostra integrità. Attingersi alla naturale predisposizione al compromesso sarà fondamentale per navigare in situazioni che richiedono la vostra attenzione più profonda e ponderata.

Parallelismi con altre culture

Nell'antica Grecia, la dea Athena rappresentava la giustizia e la saggezza. Similmente, la sua giustizia non riguardava unicamente il rigore della legge, ma includeva la saggezza necessaria a giudicare con equità. Anche nella cultura dell'India, il principio del Dharma sottolinea l'importanza dell'ordine morale e del dovere nella propria vita, richiamando il concetto della bilancia di Giustizia, simbolo di equilibrio tra azioni e conseguenze.

In altre parti del mondo, come in Egitto, la dea Maat era venerata come personificazione della verità, dell'ordine e dell'armonia universale, assicurando che chiunque nel regno dei morti affrontasse un giudizio giusto e imparziale. Questi archetipi universali riflettono il desiderio umano di equità e ordine.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: perseguite l'equilibrio consapevole

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a considerare come la Giustizia possa aiutarvi a mantenere una visione chiara delle vostre priorità e responsabilità. Potreste voler passare del tempo a riflettere su quali aree della vostra vita necessitano di un aggiustamento o di un riequilibrio. Potreste provare a scrivere un diario delle vostre decisioni quotidiane per comprendere meglio come esse rispecchino i vostri valori più profondi.

Incontri o conversazioni che richiedono sincerità e apertura sono fortemente favoriti questa settimana, poiché offriranno l'opportunità di consolidare le vostre convinzioni. Ricordate, l’obiettivo della Giustizia non è di impartire sentenze, ma di seminare il seme di una vita vissuta in armonia con se stessi e con chi vi circonda.