Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, i Gemelli troveranno ispirazione nell'arcano maggiore del Bagatto, una carta che simboleggia l'inizio, la possibilità e la creatività in azione. Il Bagatto o il Mago nel mazzo dei tarocchi, rappresenta colui che con le sue mani ha la capacità di trasformare l'immaginazione in realtà. È la personificazione del potenziale umano, capace di generare nuove idee e di dare avvio a progetti inediti. La sua figura è spesso associata al potere di manipolare le energie dell'universo per dare forma ai propri sogni.

Per i Gemelli, questa settimana promette l'apertura di nuove porte verso opportunità creative e personalità espressive. La natura curiosa e adattabile del vostro segno è perfettamente in linea con l'energia del Bagatto, spingendovi a esplorare nuovi terreni e ad abbracciare idee originali. È il momento giusto per cimentarvi in attività che stimolino la vostra mente agile e vi permettano di esprimervi con autenticità. Che si tratti di un progetto artistico, una scrittura o un'innovazione aziendale, l'importante è lasciare che la vostra immaginazione prenda il volo e si concretizzi in qualcosa di tangibile e creativo.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia indiana, il concetto di creazione attraverso l'ingegno ricorda le storie di Brahma, il creatore dell'universo, che con la sua saggezza infinita dà origine a mondi e forme di vita.

Allo stesso modo, nella tradizione Yoruba, l'orisha Obatala è riconosciuto come colui che plasma gli esseri umani, modellando l'argilla per dare vita a nuove anime. In questi contesti, il potere creativo è visto non solo come una capacità intellettuale ma come un atto spirituale e divino. In Africa occidentale, i griot sono maestri della parola e protettori della tradizione orale: come veri Bagatti culturali, tramandano storie e conoscenze attraverso generazioni, dando un esempio vivente di come la comunicazione e la creatività possano plasmare la nostra percezione del mondo.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: sfruttate l'energia del Bagatto

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a focalizzare la vostra attenzione sull'energia propositiva del Bagatto, sperimentando con progetti che stimolano la vostra versatilità intellettuale.

Abbracciate il nuovo e l'inaspettato, permettendo al vostro naturale talento per la comunicazione di brillare in una moltitudine di modi. Potreste considerare di unirvi a un workshop di scrittura creativa o di apprendere una nuova abilità artistica che vi permetta di esprimere al meglio il vostro spirito inventivo. Non abbiate timore di commettere errori: ogni passo falso rappresenta un'opportunità di apprendimento e perfezionamento. Lasciate che le vostre mani, proprio come quelle del Bagatto, diano forma all'ignoto, trasformando il potenziale astratto in conquiste tangibili.