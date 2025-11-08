L'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 invita i Leone a espandere le ali sotto la maestosa luce del Sole. Quest'arcano maggiore simboleggia vitalità, chiarezza e successo. È il faro che dissipa le ombre dell'incertezza, offrendo chiarezza e una rinnovata energia vitale. In esso si ritrovano anche gioia e ottimismo, suggerendo che le prossime giornate saranno illuminate da nuove scoperte e gratificazioni. Tra le simboliche del tarocco, il Sole è uno dei segni più positivi, spesso associato a realizzazioni e felicità condivisa.

Per chi è nato sotto il segno del Leone, questa settimana rappresenta un'opportunità per brillare nel proprio ambiente personale e professionale. La naturale inclinazione del Leone verso leadership e successo trova rinforzo nella carta di questa settimana, che promuove l'espansione della propria sfera d'influenza. È tempo di impegnarsi in quegli aspetti della vita che portano maggiore soddisfazione e riconoscimento. La convivenza tra la fervida ambizione dei Leone e la chiarezza offerta dal Sole promette una settimana di conquiste significative, dove la visione e la strategia si congiungono per manifestare i propri obiettivi.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, il Sole è venerato attraverso la dea Amaterasu, considerata la più importante delle divinità shintoiste.

La sua storia racconta di come, dopo essersi ritirata in una caverna per sfuggire ai conflitti, la sua assenza piombasse il mondo nell'oscurità. Soltanto con la sua riemersione il Sole tornò a illuminare il mondo, simboleggiando la vittoria della luce sulle tenebre. Paralleli si trovano anche nel mito di Ra, il dio egizio del Sole, che dall'alba al tramonto unisce potere e saggezza, illuminando il cammino dei suoi fedeli. In entrambi i casi, il Sole rappresenta non solo la luce letterale ma anche quella metaforica, che guida e sostiene la crescita spirituale e materiale.

Consiglio delle stelle per gli Leone: illuminate il vostro cammino

Il consiglio delle stelle per i Leone, durante questa settimana, è di cogliere la potenza del Sole per illuminare le vostre decisioni e progetti.

Approfittate di questa energia positiva per affrontare nuove sfide con determinazione e chiarezza. Fate attenzione a non lasciarvi trasportare dall'eccesso di entusiasmo, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra l'ambizione e la riflessione ponderata. Dedicate tempo a ciò che vi entusiasma e vi fa sentire vivi, poiché questa è una settimana in cui la vostra creatività può trasformarsi in realtà tangibili. Infine, condividete il vostro successo con chi vi circonda, contribuendo a un ambiente di positività reciproca dove le vostre radiazioni benefiche possono ispirare e trascinare gli altri verso la luce.