Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, i Pesci navigano sotto l'arcano maggiore della Luna, simbolo di intuizione, sogni e mistero. Questa carta evoca la potenza delle emozioni più profonde e il viaggio interiore attraverso le ombre dell'inconscio. La Luna, con il suo bagliore argenteo e ingannevole, guida il percorso verso la scoperta di ciò che si cela sotto la superficie della realtà apparente, invitandovi a immergervi nei vostri pensieri più intimi.

Per i Pesci, questa settimana rappresenta un'opportunità per esplorare intuizioni e sensazioni che solitamente passano inosservate.

La vostra natura riflessiva e sognante si trova perfettamente allineata con l'energia di questo arcano, facendo emergere un desiderio di introspezione e scoperta interiore. Potreste trovarvi di fronte a situazioni che richiedono non solo una chiara visione, ma anche la fiducia nei segnali del vostro istinto, che spesso offre la chiave di comprensione più sincera. Ascoltare i sussurri della vostra anima potrebbe rivelarsi cruciale per navigare tra le maree delle vostre emozioni.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia greca, la dea Selene rappresentava il potere della Luna, illustrando lo stretto legame tra luce notturna e intuizione profonda. I misteri eleusini, celebrati a Eleusi in onore di Demetra e Persefone, evocavano la trasformazione e il risveglio spirituale, non dissimile dal viaggio suggerito dalla Luna dei tarocchi.

Nella tradizione africana Yoruba, il sistema Ifá esplora il mondo spirituale e l'importanza dei sogni e delle visioni nel prendere decisioni significative, simboleggiando il ruolo della Luna come guida tra realtà esterna e interna. Anche nelle antiche culture celtiche, la Luna era considerata una potente alleata nel coltivare conoscenze mistiche e comprendere il ritmo della vita attraverso racconti e simboli silenziosi della natura.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra intuizione

L'oroscopo dei tarocchi della settimana suggerisce di abbandonarsi alla saggezza della Luna per prendere decisioni che risuonano con la vostra vera essenza. Manifestare la vostra verità interiore potrebbe richiedere momenti di solitudine e contemplazione, favorendo la riscoperta di passioni e desideri a lungo sopiti.

Considerate la possibilità di tenere un diario dei sogni, annotando le immagini e le sensazioni che trovano spazio nella quiete notturna. Questo processo potrà schiudere visioni preziose, utili per prendere decisioni anche nelle sfide quotidiane. Affidarsi alla propria intuizione non solo come guida, ma come vera e propria bussola, potrebbe rivelarsi fondamentale nel delineare nuove traiettorie di crescita personale.