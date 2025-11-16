Nell'oroscopo dei tarocchi di questa settimana, dal 17 al 23 novembre 2025, le Bilancia incontrano il potente arcano maggiore della Giustizia. Questo simbolo di equilibrio, ordine e correttezza incarna il principio secondo cui ogni azione ha una conseguenza, rappresentando l'equilibrio tra cause ed effetti nella vita. Nella tradizione dei tarocchi, la Giustizia porta in sé la lezione di imparare dalle proprie esperienze per raggiungere l'equilibrio interiore ed esteriore. Con una bilancia in una mano e una spada nell'altra, la Giustizia invita a fare scelte ponderate basate non solo sul ragionamento logico, ma anche su valori etici.

Per le Bilancia, un segno già naturalmente orientato alla ricerca dell'armonia, questa settimana si presenta come un'opportunità per esaminare le proprie relazioni personali e professionali attraverso la lente della giustizia e dell'integrità. Può essere il momento di risolvere questioni in sospeso o prendere decisioni importanti che impattino sulla vostra vita quotidiana. Poiché la Giustizia è anche una carta che chiede onestà verso se stessi e verso gli altri, cercate di essere sinceri nei vostri giudizi. Questo potrebbe significare non solo riconoscere errori passati, ma anche perdonarsi e permettere a voi stessi di guardarvi avanti con chiarezza e serenità.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, il concetto di giustizia è sacro e venerato.

Nell'antico Egitto, la dea Maat rappresentava la verità, la giustizia e l'ordine; era il principio di equilibrio cosmico cui tutti dovevano adattarsi. Le decisioni umane erano frequentemente misurate rispetto alla piuma di Maat, simboleggiante la verità assoluta. Analogamente, nell'antica Grecia, la dea Dike era il simbolo della giustizia morale e dell'equità, le cui deliberazioni erano basate sulla logica e il ragionamento pubblico. In India, il concetto di Karma riflette la stessa idea, in cui ogni azione avrà una reazione corrispondente. Le azioni favorevoli, secondo la dottrina karmica, porterebbero a risultati positivi, mentre quelle negative causerebbero situazioni sfavorevoli. Questi parallelismi mostrano come, in culture diverse, la giustizia mantenga un ruolo cruciale come equilibrio tra il mondo spirituale e quello fisico.

Consiglio delle stelle per gli Bilancia: abbracciate l'equilibrio della Giustizia

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a seguire i consigli della carta della Giustizia. Iniziate la settimana con una revisione delle vostre priorità, ponendo attenzione alle cose che realmente contano per voi e che influenzano il vostro equilibrio interiore. Considerate di stabilire confini sani nelle vostre relazioni, dove le necessità di entrambe le parti siano rispettate al fine di evitare squilibri. La meditazione può essere un ottimo strumento per riflettere su ciò che volete bilanciare nella vostra vita. Cercate anche di essere presenti nei momenti di conflitto, affrontando le sfide con equità e comprensione.

Infine, ricordate che la responsabilità personale è una componente fondamentale della giustizia: accettate con maturità le conseguenze delle vostre azioni e prendete provvedimenti per migliorare, garantendo proprio così una serenità duratura nel vostro cammino.