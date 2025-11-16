Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, il segno del Cancro incontrerà l'arcano maggiore del Giudizio. Questa carta rappresenta il risveglio, la trasformazione e il rinnovo sperato dopo un periodo di riflessione e crescita interiore. Il Giudizio invita a considerare il proprio percorso e ad accogliere i cambiamenti con spirito aperto e positivo. È il momento di lasciare andare il passato e prepararsi a un futuro rigenerato, come una fenice che risorge dalle sue ceneri.

Per i Cancro, sarà una settimana significativa per valutare e riconsiderare aspetti importanti della propria esistenza.

Le energie di questa carta sollecitano a liberarsi da situazioni stagnanti e ad abbracciare nuove opportunità che possano recare crescita e mutamento. La sensibilità del Cancro vi supporterà nel percepire quali scelte siano in linea con i vostri desideri profondi, favorendo un cammino autentico e appagante. Seguite l'intuizione, essa sarà un faro durante il vostro viaggio verso un avvenire trasformato.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egizia, la fase del giudizio delle anime, presieduta da Anubi nella Duat, rappresenta la valutazione della vita terrena prima della rinascita nell'aldilà, simile al simbolismo del Giudizio nei tarocchi. Nel sistema di credenze degli Aztechi, l'anima attraversa diverse terre dopo la morte per raggiungere Mictlan, il regno dei morti, un viaggio che richiede trasformazione e lasciarsi alle spalle la vita terrena per trovare pace.

In molti racconti della mitologia greca, il fiume Lete, le cui acque hanno il potere di oblio, richiama il bisogno di dimenticare per poter rinascere in nuove forme. In queste narrazioni, il rinnovamento e la rinascita sono processi fondamentali, evidenziando un comune desiderio umano di evolversi oltre i confini presenti.

Consiglio delle stelle per i Cancro: abbracciate il rinnovamento interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi guida a riflettere sulle vostre esperienze passate con il distacco necessario per avanzare verso il nuovo. Questo è un periodo propizio per rivedere le vostre convinzioni e decidere quali debbano essere preservate e quali lasciate cadere. Coltivate un atteggiamento aperto e recettivo, utile nell'accogliere nuove prospettive di vita.

Considerate di tenere un diario attraverso il quale elaborare pensieri e sentimenti: spesso, la riflessione profonda conduce a verità illuminanti. Interrogatevi sull'eredità spirituale e emotiva del vostro passato, e come essa plasmi il vostro presente, poiché solo integrando queste esperienze potrete avanzare fiduciosi e rinnovati.