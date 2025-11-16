Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, i Gemelli si trovano di fronte all'enigmatico e intrigante Diavolo. Questa carta incarna i dilemmi interiori, le illusioni e i desideri nascosti che possono influenzare le decisioni. Il Diavolo non rappresenta il male metafisico, ma piuttosto gli ostacoli e i legami invisibili che creano dipendenze e limitano la libertà personale. Simbolo di tentazione e autoinganno, il Diavolo avverte di essere consapevoli delle proprie ombre e di non lasciarsi intrappolare dalle illusioni.

Rappresenta una settimana per esplorare le profondità dell'io.

Questa settimana, i Gemelli potrebbero sentirsi attratti da situazioni che mettono alla prova la loro flessibilità e capacità critica. Spesso noti per la loro mente acuta e comunicativa, potreste trovarvi a confrontarvi con scelte che solleticano desideri inconfessabili. La duplicità che caratterizza il vostro segno potrebbe essere amplificata dal ronzio seduttivo del Diavolo, che incoraggia a indulgere in piaceri terrestri e ad accantonare momentaneamente il raziocinio. Questa carta invita i Gemelli a fare attenzione a non cadere in modelli di comportamento nocivi e a ricercare sempre la verità dietro le apparenze.

Parallelismi con altre culture

Il tema del Diavolo nelle culture globali può essere visto attraverso il prisma della dualità umana. Nel sistema Yoruba dell'Ifá, esistono entità chiamate Ajogun che rappresentano gli ostacoli e le tentazioni quotidiane, proprio come il Diavolo nei tarocchi. Questi spiriti pongono sfide per far emergere la vera forza interiore e la saggezza di ognuno. In altre culture, come nella religione induista, il concetto di Maya rappresenta l'illusione del mondo materiale, un velo che nasconde la vera natura spirituale dietro al quotidiano. Entrambi i concetti, sebbene culturali diversi, riflettono l'importanza di conoscere e superare le tentazioni e gli inganni del mondo sensibile per raggiungere una comprensione più profonda.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate il potere della scelta consapevole

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Gemelli di mantenere una mente vigile e un cuore aperto mentre si confrontano con il Diavolo. Prendete tempo per la riflessione personale, evitando decisioni affrettate che potrebbero essere influenzate da impulsi transitori. Valutate la possibilità di praticare la meditazione o il journaling per svelare motivazioni nascoste e liberare energia positiva. L'importante è non scappare dalle ombre che il Diavolo potrebbe evocare, ma piuttosto affrontarle con coraggio e volontà di trasformazione. Ricordate che la scelta è sempre nelle vostre mani; ogni atto di consapevolezza guarisce e rafforza il cammino della vita. Fate spazio per un futuro più luminoso, scegliendo consapevolmente di sfuggire alle catene invisibili delle influenze ingannevoli.