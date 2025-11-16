Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, i Pesci si lasciano guidare dalla carta della Luna. Questa carta, solitamente associata al mondo interiore e alla sfera emotiva più profonda, rivela misteri nascosti e inaspettate illuminazioni. La Luna nel tarocco è un simbolo dei sogni, delle illusioni e del subconscio: essa brilla di una luce riflessa, invitando a scrutare oltre l'apparenza per scoprire verità celate. In questo contesto settimanale, i Pesci potrebbero trovarsi a confrontarsi con sensazioni sottili, emozioni recondite che emergono in superficie.

I Pesci, noti per la loro sensibilità e intuizione, potrebbero vivere questa settimana come un viaggio attraverso il proprio paesaggio onirico. La Luna richiede di ascoltare il proprio intuito e di dar voce alle emozioni sussurrate dal subconscio. Per voi, questo periodo può rappresentare un'opportunità potente per la crescita interiore, esortandovi a esplorare la complessità delle proprie dinamiche interne. La comprensione delle paure e delle speranze celate vi permetterà di riconoscere quale via intraprendere, fortificando la vostra connessione con il sé autentico.

Parallelismi con altre culture

La Luna ha sempre rivestito un ruolo primario in molte culture come simbolo del mistero e della trasformazione.

Nella cultura azteca, la dea Coyolxauhqui rappresenta la Luna e la sua storia rivela un dramma cosmico di oscurità e rinascita. Nel mondo celtico, Arianna è talvolta associata alla Luna come guida nei reami del sogno e del subconscio. La simbologia lunare è presente anche nel sufismo, dove la Luna è vista come rappresentazione dell'illuminazione spirituale che penetra attraverso i veli dell'ignoranza. Queste tradizioni dimostrano quanto la Luna, in diverse forme, sia sempre stata portatrice di verità più grandi e di un invito alla scoperta perspicace dell'universo interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra intuizione lunare

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di dedicare del tempo alla riflessione silenziosa, inoltrandovi senza paura nei corridoi oscuri della coscienza.

Uno strumento utile può essere il diario dei sogni, dove annotare al risveglio le immagini fugaci della notte. Attraverso questo referente, potrete trarre insegnamenti dalle metafore che affiorano, ottenendo chiavi di lettura della vostra sfera emozionale. Pratiche come la meditazione possono altresì giovare in questo vostro viaggio, offrendovi una lente di tranquillità attraverso cui osservare le turbolenze interne. Imparate ad accettare sia la luce che l'ombra dentro di voi, comprendendo che entrambe sono necessarie per una piena consapevolezza. Solo accogliendo queste verità, troverete nei recessi lunari la strada verso una nuova chiarezza emotiva e spirituale.