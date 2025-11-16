Nell'oroscopo dei tarocchi di questa settimana, dal 17 al 23 novembre 2025, i Sagittario si troveranno faccia a faccia con l'arcano maggiore del Diavolo. Questa carta non rappresenta necessariamente il male, bensì l'illusione, l'esplorazione dei desideri repressi e le catene invisibili create da noi stessi. Nella simbologia dei tarocchi, il Diavolo illustra la consapevolezza nascosta dei propri limiti, ma anche l'energia travolgente che può nascere dai lati più nascosti della psiche, quelli che spesso preferiamo ignorare.

Per i Sagittario, eterni esploratori in cerca di verità e avventura, il Diavolo rappresenterà questa settimana un invito a riflettere sulle libertà che amate e su quelle che invece potrebbero legarvi inconsapevolmente.

La vostra indole curiosa e intraprendente vedrà alcune sfide nel riconoscere i limiti autoimposti. Sarà fondamentale trovare un equilibrio tra il desiderio di godere dei piaceri materiali e la necessità di mantenere un senso di integrità e crescita personale. Non ignorate i segnali che la vostra coscienza vi invierà, poiché potrebbero guidarvi verso una maggiore auto-consapevolezza.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni, il tema dell'affrontare le proprie tentazioni e debolezze è ricorrente. Nel sistema di credenze Yoruba, ad esempio, esiste la figura di Eshu, un trickster che incarna la dualità della natura umana e costringe gli individui a confrontarsi con le proprie scelte e conseguenze.

Simile al passato del Diavolo nei tarocchi, Eshu non è un'entità malvagia, ma un insegnante severo che invita a esplorare questioni etiche e morali. In India, il concetto di Maya indica le illusioni della vita materiale e la necessità di discernere la verità dall'illusione. Anche nella mitologia greca, Dioniso, dio del vino e del piacere, è spesso trascurato per la sua capacità di rivelare la verità nel caos delle passioni. In Egitto, la dea Sekhmet può distruggere e guarire, mostrando le diverse sfaccettature della vera libertà e i pericoli dell'indulgenza.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: abbracciate la verità interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi incoraggia a sfruttare l'energia del Diavolo per esplorare i vostri limiti interiori.

Considerate di intraprendere un viaggio introspettivo, magari attraverso la scrittura o la meditazione, per identificare gli aspetti della vostra vita che sembrano ostacolarvi. Coltivate la consapevolezza delle vostre scelte e riflettete su come queste influenzano il vostro senso di libertà. Potrete scoprire che alcune legami che credevate negativi sono in realtà fonti di forza nascosta. Tramite la riflessione, imparerete a trasformare le vostre ombre in alleati, utilizzando questa settimana per consolidare un percorso verso una maggiore autenticità.