Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, il segno dello Scorpione viene accompagnato dall'arcano della Morte. Malgrado il nome possa suggerire ansie, la Morte nei tarocchi è l'emblema del cambiamento e della rinascita. Questa carta rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un potente simbolo di trasformazione personale. Infatti, invita a lasciar andare ciò che non serve più e a fare spazio per nuove opportunità e prospettive, abbandonando vecchie abitudini e convinzioni ormai superate.

Per gli Scorpione, segno d'acqua noto per la sua intensità emotiva e il suo profondo intuito, la presenza della Morte segnala un periodo di evoluzione interiore.

Il vostro segno è strettamente legato al concetto di trasformazione e la carta amplifica questa energia. La settimana sarà propizia per considerare cosa nei vostri comportamenti o nelle vostre relazioni necessita di essere abbandonato per lasciare spazio alla crescita. Accogliere il cambiamento può portarvi a una maggiore comprensione di voi stessi e favorire un percorso di rinascita personale.

Parallelismi con altre culture

Nell'antico Egitto, il concetto di rinascita è incarnato dal mito di Osiride, il dio della morte e dell'agricoltura, che risorge ogni anno con la nuova stagione del raccolto. Una storia di continua rigenerazione che si riflette nel simbolismo della carta della Morte. Similmente, nella tradizione azteca, il Dìa de los Muertos celebra la continuità della vita e la connessione con gli antenati, sottolineando che la morte è una parte naturale del ciclo vitale.

Anche nel sistema di credenze dei nativi americani, il concetto di morte è visto come una transizione e non una fine definitiva, simile al concetto del Cerchio della Vita. Ogni cambio di stato è un modo per avvicinarsi alla Verità universale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la trasformazione

L'oroscopo dei tarocchi consiglia agli Scorpione di abbracciare il tema del cambiamento suggerito dalla Morte. Considerate di prendervi del tempo per riflettere su quali aspetti della vostra vita potrebbero trarre beneficio da un rinnovamento. Potrebbe essere utile esplorare la meditazione o pratiche riflessive per aiutarvi a identificare le aree in cui liberarvi del passato. Lasciate che la vostra determinazione vi guidi attraverso il processo di rinnovamento, accettando la transizione come parte necessaria per raggiungere un maggiore equilibrio.

Aprite la vostra mente alle nuove esperienze attraverso cui poter rinascere con una prospettiva più chiara e rafforzata. La trasformazione può rivelarsi un atto liberatorio, consentendovi di dirigervi verso nuovi orizzonti con fiducia e coraggio.