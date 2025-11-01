Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 3 al 9 novembre 2025, gli Scorpione vengono guidati dall'arcano maggiore della Morte, una delle carte più affascinanti e al contempo fraintese del mazzo. Non è simbolo di fine fisica, bensì di trasformazione e rinascita. Questa carta incarna il passaggio inevitabile dall'obsoleto al nuovo, rappresentando quei cambiamenti che ci permettono di lasciare andare ciò che non serve più, per far spazio al rinnovamento. Come nella natura, dove ogni stagione porta il suo ciclo di nascita e morte, anche gli Scorpione sono chiamati a percorrere il sentiero del cambiamento, esplorando la profondità del loro essere.

L'intenso e enigmatico segno dello Scorpione trova un profondo legame con l'essenza della Morte. Essi possiedono una naturale inclinazione verso la trasformazione e la rigenerazione, caratteristiche innestate nel loro animo complesso e profondo. Questa settimana, siete spinti ad abbracciare il potere della resurrezione personale, lasciando che le energie stagnanti o vecchi legami si dissolvano per svelare la vostra vera essenza. Abbandonando il passato, potrete testimoniare una crescita significativa e guidare il vostro destino verso nuovi orizzonti, più soddisfacenti e autentici.

Parallelismi con altre culture

L’immagine della morte come simbolo di trasformazione è riscontrabile in numerose culture.

Nella mitologia egizia, il dio Osiride rappresenta il ciclo di morte e rinascita, essendo il sovrano dell'oltretomba e colui che assicura la continuazione della vita dopo la morte. Analogamente, nella tradizione Azteca, la dea Mictecacihuatl, Signora dei Morti, funge da guardiana degli spiriti e da figura di rigenerazione. Nei riti funebri Yorubiani, il termine 'iku' rappresenta non solo la fine della vita ma una transizione verso l'immortalità attraverso il proprio Ori, ossia il destino. In India, la dea Kali è vista come una forza che distrugge l'ego per liberare e purificare, promuovendo la crescita spirituale con forza e compassione. Attraverso questi miti, la morte perde il suo aspetto temibile per divenire una esperienza trascendentale e inevitabilmente rigenerativa.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate il cambiamento

L'oroscopo dei tarocchi vi incoraggia a sfruttare la carta della Morte per avanzare verso i cambiamenti essenziali nella vostra vita. È il momento di riflettere su cosa deve finire per permettere a nuovi inizi di prosperare. Considerate di fare spazio nella vostra vita per nuove esperienze e relazioni, eliminando l'eccesso e i vecchi schemi che non servono più al vostro benessere. Sviluppate la capacità di accettare il flusso naturale della vita, raccogliendo insegnamenti dagli eventi e usandoli per la vostra evoluzione personale. In questa settimana, imparate a vedere oltre l'illusione del passato per cogliere il potente potenziale del presente. Permettete che la vostra vita si rinnovi, accogliendo il concetto che ogni fine è davvero l'inizio di qualcosa di straordinario.