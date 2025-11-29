Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dall'1 al 7 dicembre 2025, il Sagittario è accompagnato dall'arcano maggiore del Mondo. Questa carta rappresenta il compimento e l'armonia universale. Illustrata spesso con una figura danzante all'interno di un cerchio, simboleggia il perfetto equilibrio tra gli elementi della vita e la realizzazione dei propri sogni. È un invito a guardare il vasto orizzonte delle possibilità, celebrando i successi e preparando il prossimo passo in un ciclo inesauribile di crescita e scoperta.

Il Sagittario, segno riconosciuto per la sua natura avventurosa e il desiderio di esplorazione, si trova perfettamente in sintonia con l'energia del Mondo.

Questa settimana promette di portarvi una chiarezza nuova su quali strade percorrere nelle vostre avventure tanto personali quanto professionali. Il Mondo vi suggerisce che siete sulla soglia di una nuova fase di comprensione e che il viaggio intrapreso non è solo esteriore ma soprattutto interiore. L'oroscopo dei tarocchi vi invita a riconoscere il valore dell'integrazione delle esperienze passate nel presente, per arricchire il vostro spirito e prepararvi ai nuovi inizi.

Parallelismi con altre culture

La carta del Mondo può essere paragonata a concetti cosmici di diverse culture globali. Nella tradizione Vedica, l'idea del Vishva, o universo, riflette l'inevitabile interconnessione di tutte le cose, un concetto analogo al significato del Mondo nei tarocchi.

Nella filosofia africana, il concetto di Ubuntu, "io sono perché noi siamo", esprime un'idea simile di unità e cooperazione universale. Questo vi invita a considerare come le vostre azioni contribuiscono alla più ampia tessitura del mondo comunitario. In Messico, l'antica cultura degli Aztechi venerava il dio Quetzalcoatl, un'entità che connetteva cielo e terra, fisico e spirituale, proprio come il Mondo suggerisce l'equilibrio tra diversi aspetti della vita.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: abbracciate l'universalità del Mondo

L'oroscopo dei tarocchi vi invita ad abbracciare l'universalità che la carta del Mondo rappresenta. Questa settimana cercate di allargare il vostro sguardo oltre i confini immediati: leggete un libro su culture diverse o imparate una nuova lingua, strumenti che possono ampliare il vostro orizzonte personale e contribuire alla comprensione del "tutto". Abbracciate le connessioni con gli altri come parte integrante del vostro viaggio. Anche piccoli gesti di solidarietà o apprendimento collettivo possono tradursi in un arricchimento più profondo.