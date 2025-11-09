Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 9 novembre 2025, i Pesci si trovano a confrontarsi con l'arcano maggiore dell'Appeso. Questa carta è simbolo di sacrificio, ma non nel senso comune di rinuncia, bensì nella sospensione del tempo e nel ribaltamento della prospettiva. L'Appeso, appeso per un solo piede, ci invita a fermarci e accogliere un nuovo punto di vista, spesso necessario per cogliere significati più profondi nella nostra vita. L'Appeso rappresenta la rinuncia temporanea per un guadagno morale e spirituale più grande.

Per i Pesci, noti per la loro grande empatia e capacità intuitiva, l'Appeso offre un invito a ritirarsi dal rumore del mondo e a immergersi nel proprio mondo interiore.

Questo momento di pausa vi permetterà di interrogarvi su cosa realmente conti, e di trovare soluzioni a problematiche che sembravano insormontabili. Lasciate che questa energia porti chiarezza e permetta al subconscio di parlare, alimentando la vostra naturale capacità di sognare il cambiamento e l'espansione. Siate pazienti, il vero valore di questo tempo emergerà gradualmente.

Parallelismi con altre culture

Analogamente, molte culture riconoscono la saggezza nel fermarsi a riflettere. In India, la pratica dello yoga non si limita al movimento fisico ma include la meditazione e l'introspezione come mezzo principale per raggiungere l'illuminazione. In Giappone, il concetto di kintsugi, l'arte di riparare le ceramiche con oro, simboleggia l'importanza di valutare le cicatrici della vita come qualcosa che ci arricchisce piuttosto che come difetti da nascondere.

In molte culture indigene nordamericane, il vision quest è un rito di passaggio che richiede isolamento e riflessione per riconnettersi con il proprio spirito guida e comprendere il proprio posto nel mondo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la quiete dell'Appeso

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di accogliere il messaggio dell'Appeso, di concedersi il permesso di non avere tutte le risposte subito e che la risoluzione può venire dal non agire. Considerate la possibilità di riservarvi del tempo in tranquillità per esplorare il vostro io interiore e scoprite ciò che avete trascurato. Forse segreti nascosti emergeranno solo quando ricomincerete ad ascoltare la vostra voce interiore.

La forza dell'Appeso risiede nella sua capacità di trasformare l'attesa in saggezza, e voi, Pesci, con la vostra sensibilità, siete naturalmente predisposti a trarre vantaggio da questo tempo di riflessione emotiva e spirituale.