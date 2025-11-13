Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 13 novembre 2025, per i Sagittario si apre dinanzi l'arcano maggiore del Giudizio, un simbolo di rinascita e risveglio interiore. Questa carta rappresenta il passaggio verso una nuova fase della vita, un cambiamento che parte dal profondo e porta a riconsiderare le proprie scelte. Iconograficamente, il Giudizio è spesso illustrato con angeli che richiamano alla vita le anime addormentate, invitandole a salire verso una conoscenza superiore. Un invito a scoprire nuovi orizzonti, superando ciò che è stato, per abbracciare ciò che sarà.

Per i Sagittario, oggi è il giorno giusto per meditare sul significato di cambiamento e crescita personale. La natura avventurosa e curiosa del vostro segno trova riscontro in questo arcano, che incoraggia un’espansione della coscienza e la scoperta di nuove possibilità. È un tempo propizio per liberarsi da vecchie storie e pesi inutili, lasciando spazio al nuovo e al meraviglioso. In queste ore, potreste avvertire il bisogno di fare pulizia nelle aree meno illuminate della vostra esperienza e prepararvi a un periodo di rinnovamento.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema di credenze yoruba, il concetto di rinascita è fortemente presente nel culto di Ọrunmila e nel sistema divinatorio dell'Ifá.

Ọrunmila è il detentore della saggezza e del destino, una figura che guida i fedeli verso una nuova comprensione di sé e del mondo. Similmente, il mito della fenice in Cina evoca l'idea di rinascita dalle ceneri, una metamorfosi che segna l'inizio di un ciclo di vita migliorato e più consapevole. Entrambi i simboli sottolineano l’importanza di un nuovo inizio, non come semplice cambiamento, ma come arricchimento dell'esistenza.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: abbracciate il nuovo con fiducia

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a seguire l'energia del Giudizio con apertura e coraggio. Impegnarsi in attività che vi permettano di esplorare nuovi territori o acquisire nuove conoscenze può rivelarsi particolarmente fruttuoso.

Che si tratti di un viaggio fisico o spirituale, abbracciate con fiducia le innovazioni. Cercate un dialogo sincero con voi stessi e il mondo circostante, ascoltate la vostra voce interiore e seguitela verso un futuro di successi. Ricordate che ogni fine porta con sé un nuovo inizio, e che ora è il momento di rinascere sotto una nuova luce.