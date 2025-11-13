Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 13 novembre 2025, gli Scorpione si trovano di fronte alla carta della Morte. Non v'è motivo di temere questo arcano maggiore: la Morte rappresenta la trasformazione e il rinnovamento, non la fine nel senso negativo che spesso le si attribuisce. Nell’antica tradizione dei tarocchi, la Morte simboleggia il ciclo della vita e il cambio inevitabile, una porta che si chiude affinché un'altra possa aprirsi. Questa carta invita a lasciare il passato per abbracciare nuove opportunità, a rivitalizzare la propria esistenza con l'idea del futuro.

Per gli Scorpione, notoriamente inclini alla rigenerazione e al cambiamento, la Morte porta con sé una promessa di crescita e evoluzione. Oggi si presenta un'occasione perfetta per riconsiderare vecchi schemi e abitudini che non servono più al vostro avanzamento. Abbracciando la naturale attitudine del vostro segno al cambiamento, potrete implementare una rinascita personale che, seppur lenta, risulterà essere estremamente proficua. L'invito è quello di non opporsi alle trasformazioni in corso, ma di accoglierle come un sentiero verso il miglioramento e la luce.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni culturali, la trasformazione simboleggiata dalla carta della Morte ha un posto di rilievo.

Ad esempio, nella civiltà azteca, la dea Mictecacihuatl, conosciuta anche come "la Signora della Morte", presiedeva non alla fine delle vite, ma alla loro evoluzione nel regno degli spiriti, celebrando il ciclo della rinascita. Allo stesso modo, nella mitologia egizia, la resurrezione di Osiride rappresenta la continuità della vita oltre la morte fisica. In Tibet, l'arte del "Bar-do" insegna come la morte sia solamente una transizione verso una nuova esistenza, sostenendo il concetto di impermanenza presente anche nel buddismo. Questi esempi sottolineano che la morte è vista meno come una fine, e più come un nuovo inizio che rispetta il ciclo naturale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a riconoscere e abbracciare la trasformazione potente che la carta della Morte porta con sé. È il momento di lasciar andare situazioni, credenze o relazioni che non servono più al vostro cammino. Considerate di fare pulizia negli spazi fisici e mentali, permettendo al «nuovo» di entrare nella vostra vita. La resistenza al cambiamento può essere fonte di tensione; invece, abbracciare il flusso naturale delle cose vi darà nuovo slancio e vitalità. Con coraggio e saggezza, utilizzate questo tempo per reinventare voi stessi in modi che rispecchiano la rinascita e la rigenerazione che la Morte, nella sua simbologia esoterica, rappresenta così potentemente.