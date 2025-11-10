Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 10 novembre 2025, per gli Acquario si manifesta l'arcano maggiore del Matto, una carta simbolo di inizio e di aperture verso nuove esperienze. Il Matto incarna la spontaneità e la libertà, lanciandosi nel viaggio personale con fiducia incrollabile, meditando poco sui rischi e spesso trovando risultati inaspettati grazie a un approccio aperto e innovativo. Porta con sé un forte richiamo a seguire il cuore e le intuizioni, senza pregiudizi o timori del giudizio altrui.

Per gli Acquario, questa carta durante l'oroscopo di oggi suggerisce di abbracciare il proprio spirito libero, caratteristica intrinseca di questo segno.

Con il Matto come guida, sarete spinti a esplorare idee nuove, scelte radicali o cammini non tradizionali che riflettono il vostro innato desiderio di innovazione e novità. Può essere un'occasione speciale per rompere con la routine e lasciare spazio a possibilità che potrebbero apparire eccentriche o improbabili ma che portano a un'autentica crescita indipendente e personale.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Matto trova una sua controparte nei racconti su Hanuman, la divinità hindu spesso descritta come un fedele servitore che si lancia ciecamente in missioni impossibili grazie alla sua fiducia e devozione. Anche nel folklore cinese, il personaggio del viaggiatore avventuriero esplora il mondo nonostante i suoi limiti, simboleggiando una sorta di fiducia ingenua che conquista le avversità.

Nel contesto occidentale, la figura del Tristan leggendario parte per eroiche avventure ammantate di mistero e amor fanciullesco, mostrando come il coraggio del viaggio in sé possa essere il vero tesoro.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite il richiamo del cuore

L'oroscopo dei tarocchi per oggi consiglia agli Acquario di seguire con fiducia il proprio istinto, accogliendo le incertezze del Matto come un'opportunità per crescere. Cercate di abbandonare le convenzioni che vi limitano e ascoltate seriamente la vostra voce interiore. Questo potrebbe includere l'avvio di progetti creativi, la sperimentazione di nuovi hobby o anche la considerazione di un cambiamento di vita significativo che avete finora rimandato. L'importante sarà restare aperti e curiosi, godendovi il viaggio tanto quanto la destinazione. Ricordatevi che il vero apprendimento spesso inizia quando il programma termina.