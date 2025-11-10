Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 10 novembre 2025, i Capricorno sono guidati dall'arcano maggiore del Diavolo. Questa carta rappresenta le tentazioni, i desideri nascosti e tutte quelle ombre che spesso trascuriamo. Non deve essere vista come esclusivamente negativa, poiché essa invita alla riflessione profonda sulle nostre catene interiori. Il Diavolo ci sprona a guardare oltre le apparenze, ad affrontare le nostre paure e le dipendenze che limitano la nostra libertà.

Per i Capricorno, l'oroscopo di oggi invita a esplorare i lati nascosti del carattere.

La vostra natura può spesso sembrare rigida e concentrata sulla disciplina, ma il Diavolo vi offre l'opportunità di abbracciare le vostre passioni con più libertà. Questo può essere un momento di trasformazione, dove le vecchie strutture possono essere abbandonate per una rinnovata visione di sé. Riscoprire i vostri desideri più autentici può portare una nuova vitalità nelle vostre giornate.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, la figura del Diavolo o di entità simili rappresenta più che un semplice male; è simbolo di sfida e crescita personale. Nella mitologia greca, il dio Dioniso è spesso visto come portatore di libertà e trasgressione, infrangendo le regole della razionalità per connettersi con i nostri istinti più profondi.

Analogamente, nella religione Yoruba, la divinità Esu incarna la dualità e la scelta, ricordandoci che le sfide possono essere occasioni di grande crescita se le affrontiamo con saggezza. In India, troviamo Kali, una dea che destruttura per ricostruire, mostrando che ciò che viene distrutto può dare spazio a qualcosa di nuovo e meraviglioso.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: affrontate le vostre ombre

L'oroscopo dei tarocchi vi spinge a considerare seriamente il messaggio del Diavolo. Prendetevi un momento per riflettere su quali aspetti della vostra vita potrebbero essere influenzati da paure o desideri repressi. La meditazione potrebbe rivelare nuove prospettive sui vostri obiettivi, mentre la scrittura può aiutare a esplorare le vostre emozioni nascoste.

Tendete a essere rigidi con voi stessi, quindi concedetevi la possibilità di indulgere in desideri creativi e autentici, trovando equilibrio tra disciplina e piacere. Questa esplorazione vi permetterà di comprendere meglio le vostre ombre interiori e utilizzarle come fonte di forza e innovazione per il futuro.