Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 10 novembre 2025, i Gemelli entrano in contatto con l'arcano maggiore del Bagatto. Questa carta simboleggia l'abilità, l'inizio di un nuovo progetto e il potere della comunicazione. Raffigura un giovane alchimista che padroneggia le arti trasformative e celebra l'ingegno personale. La presenza del Bagatto nell'oroscopo riflette la capacità di manipolare la materia e trasformarla in qualcosa di completamente innovativo, mettendo in evidenza il potenziale creativo insito in ogni Gemelli.

Per i Gemelli, la giornata sarà all'insegna delle nuove opportunità e della messa in pratica delle loro idee.

La natura duplice del segno risuona perfettamente con l'energia del Bagatto, che invita a esplorare nuove strade e a cimentarsi in esperienze che richiedono ingegnosità e inventiva. Questo momento suggerisce di impiegare il proprio talento naturale di comunicatore per attrarre le situazioni giuste e avviare progetti con fiducia e determinazione. In un mondo in continua evoluzione, essere flessibili e pronti a cambiare resta la chiave del successo.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, il Bagatto trova un parallelo con la figura di Eshu, il messaggero e mediatore tra gli dei e gli uomini. Eshu è noto per la sua capacità di attraversare le soglie e modificare il destino con astuzia e intelligenza, peculiarità che rispecchiano le capacità artistiche e innovative del Bagatto.

In India, la divinità Ganesha, conosciuta per rimuovere gli ostacoli, incarna lo spirito inventivo e la capacità di superare le difficoltà, similmente a come il Bagatto usa le sue risorse personali per creare il cambiamento. Anche nella cultura celtica, il personaggio del mago Merlino rappresenta l'astuzia e l'abilità di sfruttare la conoscenza per influenzare gli eventi.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate il dinamismo del Bagatto

L'oroscopo dei tarocchi oggi vi invita a seguire l'esempio del Bagatto sfruttando la vostra capacità di adattamento e la vostra eloquenza. Prendetevi il tempo per riflettere su nuove idee che potrebbero aprirsi davanti a voi, anche quelle che inizialmente potrebbero apparire audaci o pionieristiche.

Considerate di cimentarvi in attività che possano affinare le vostre capacità di negoziazione e comunicazione, come corsi di oratoria o scrittura creativa. Questo periodo è ideale per cercare collaborazioni che possano ampliare i vostri orizzonti e arricchire le vostre esperienze. Ricordate che la creazione è un processo dinamico, e il Bagatto vi accompagna nel viaggio con la sua energia e la sua determinazione.