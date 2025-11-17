Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 17 novembre 2025, i Pesci si trovano sotto l'incanto della Luna, l'arcano maggiore che invita a esplorare le profondità dell'inconscio e dei sogni. La Luna è simbolo di mutamento e intuizione, un faro nel buio della notte che guida verso la scoperta di verità nascoste. In essa risuona l'idea di esplorazione interiore, di connessione con l'emozionale e il subconscio, invitando a essere particolarmente attenti al mondo dei sogni o ai messaggi simbolici che si manifestano nella quotidianità.

Per i Pesci, questo è un momento per abbracciare la propria sensibilità naturale e accogliere la complessità delle emozioni con la grazia che sa navigare nei mari più profondi.

L'essenza del loro segno trova una risonanza particolare con la Luna, la quale amplifica le facoltà intuitive e facilita un viaggio interiore verso parti di sé che necessitano di attenzione e comprensione. In questa giornata, lasciatevi guidare dal vostro intuito, ascoltate cosa emerge dal vostro profondo, interpretando senza indugio quei segnali che, spesso, sfuggono alla razionalità della mente.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura cinese, la Luna ha da sempre avuto un ruolo centrale, celebrata nella Festa di Metà Autunno, nota anche come Festa della Luna, un evento che simboleggia riunione e armonia. In Giappone, l'osservazione della Luna, chiamata Tsukimi, è un'antica tradizione che invita alla contemplazione estetica e spirituale del satellite, una pratica che riflette l'attenzione al mondano e all'impermanente.

Nel mito hindu, la divinità Chandra, il dio della Luna, rappresenta anche l'influenza sulle acque e sull'agricoltura, collegandosi ai ritmi della natura trasformativa. Queste tradizioni condividono con la simbologia dei Pesci una profonda interconnessione tra il mondo visibile e quello invisibile, tra ciò che è manifesto e ciò che è latente.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate il potere della Luna

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di abbracciare la potente influenza della carta della Luna con apertura e curiosità. Considerate di dedicare tempo alla pratica di tecniche che vi aiutino a sintonizzarvi con il vostro mondo interiore, come il diario dei sogni o la meditazione notturna.

Questi strumenti possono fornire una guida illuminante, permettendovi di esplorare significative intuizioni che si manifestano attraverso i sogni vividi o le emozioni fluttuanti. Cogliete questa opportunità per esplorare gli angoli meno conosciuti della vostra psiche, trovando significati che contribuiscano a una visione più completa e integrata di voi stessi. Accettate il potere di trasformazione che emerge dalla comprensione di ciò che si cela al di sotto e traete ispirazione da questa meravigliosa connessione con il mistero lunare.