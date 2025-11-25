L'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 25 novembre 2025, indossa i panni universali del Mondo, una carta che sussurra a voi Sagittario la promessa della completezza e della realizzazione. Questa carta, emblema di viaggio e scoperta, celebra l'arrivo a una comprensione profonda, in cui gli opposti sono riconciliati e ogni elemento trova il proprio posto nel grande disegno della vita. Un cerchio perfetto racchiude la figura centrale, simbolo dell'armonia universale che ciascuno aspira a raggiungere. Il Mondo invita a trascendere i limiti e abbracciare l'immensità del proprio potenziale.

Per un Sagittario, il Mondo è particolarmente significativo poiché incarna il desiderio innato di avventurarsi e comprendere le verità universali. Il vostro spirito indomito sarà incitato a varcare nuove frontiere, sia fisiche che intellettuali, verso una libertà che aspetta di essere conquistata. Oggi le stelle suggeriscono di fidarvi dei vostri impulsi esplorativi e accogliere la saggezza guadagnata attraverso l'esperienza. Voi che cercate il significato al di là dell'orizzonte, troverete nel Mondo un compagno benvenuto nei vostri viaggi di scoperta.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione africana dei popoli Yoruba, lo spirito de l'Ifá rappresenta una saggezza onnipresente e universalmente connessa simile a quella del Mondo.

Ifá è un sistema di divinazione che si basa sul principio di un equilibrio universale, contemplando tutti gli aspetti della vita e del destino umano come parte di un tutto. In India, la concezione del Mandala buddista riflette simbolicamente l'integrità dell'universo e il cammino verso l'illuminazione personale, proprio come la carta del Mondo esorta ogni Sagittario a cercare il centro della propria anima nel cosmo vasto. Altrove, il concetto nativo americano del Grande Spirito sottolinea l'interconnessione tra la natura e l'uomo, una rete che supporta e unisce tutto il creato, fornendo una visione del mondo come un tessuto integrato.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: abbracciate il vostro Mondo interiore

L'oroscopo dei tarocchi oggi vi esorta a prendere a cuore l'insegnamento del Mondo, affidandosi ai segni lungo il percorso che indicano l'universalità della propria visione. Prendete in considerazione il valore del tempo trascorso all'aria aperta o in nuovi ambienti che stimolino la vostra prospettiva. L'importanza di accettare la diversità e di riconoscere l'interconnessione di tutte le cose si rivelerà una chiave preziosa per la vostra crescita personale. Attraverso il viaggio, non solo fisico ma anche interiore, il Mondo vi guiderà verso una comprensione più profonda del vostro posto nell'universo. Ascoltate le storie racchiuse in esso e lasciate che aprano nuove porte alla vostra consapevolezza.