Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 3 novembre 2025, le Bilancia incontrano la carta della Giustizia, un simbolo di armonia, equilibrio ed integrità. Questo arcano maggiore rappresenta la capacità di vedere gli eventi e le persone con oggettività, portando alla luce la verità nascosta dietro apparenze superficiali. La Giustizia impugna la bilancia, simbolo dell'equità, e una spada, emblema della ragione e della decisione necessaria per tagliare i legami dell'ignoranza e dell'ingiustizia.

La carta della Giustizia è particolarmente significativa per il segno della Bilancia, un segno naturalmente incline all'equilibrio e alla ricerca della pace.

Oggi, avrete l'opportunità di esaminare situazioni che richiedono una valutazione obiettiva e un giudizio imparziale. Le tensioni potrebbero emergere in contesti lavorativi o personali, ma la vostra innata capacità di mediazione sarà fondamentale nel risolverle al meglio. Questa carta vi invita a ponderare con attenzione le decisioni, bilanciando le esigenze del cuore e della mente per raggiungere un risultato giusto e armonioso.

Parallelismi con altre culture

La figura di Maat, la dea egizia della giustizia e della verità, è un parallelo culturale affascinante per la carta della Giustizia. Maat rappresentava l'ordine cosmico, l'equilibrio e la giustizia, e il suo ruolo era quello di mantenere l'equilibrio del mondo.

Il suo simbolo, la piuma, rappresentava la verità e veniva usata nel giudizio delle anime. Nella cultura greca, la dea Atena era venerata non solo per la saggezza, ma anche per il suo alto senso di giustizia, spesso intervenendo nelle dispute umane e divine per riportare equilibrio e ordine. La società cinese antica venerava il concetto di Li, un insieme di regole di etica e di comportamento sociale, che assicuravano che ognuno agisse con rispetto e giustizia nell'interazione con gli altri.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: ascoltate il richiamo della Giustizia

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a concentrare le vostre energie sull'integrazione dei principi di Giustizia nella vostra vita quotidiana.

La riflessione su ciò che è equo e giusto deve guidare le vostre azioni, specialmente quando vi trovate a dover fare delle scelte difficili. Tenete a mente che essere giusti non significa essere freddi o distaccati; al contrario, include l'empatia e la comprensione delle prospettive altrui. Cercate di risolvere i conflitti aperti con il dialogo e la pacatezza, con l'intenzione di ristabilire l'armonia ambientale. Coltivate, inoltre, l'onestà intellettuale e spirituale, come fari nelle vostre interazioni e decisioni, per aggiungere integrità alla vostra autenticità.