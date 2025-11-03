Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 3 novembre 2025, i Pesci si trovano sotto l'influenza della Luna, un arcano maggiore che evoca il mistero, l'intuizione e l'immaginazione. La Luna, con la sua luce tenue e sfumata, rappresenta il regno dell'inconscio e dei sogni. Essa invita a esplorare il mondo interiore, a scoprire ciò che giace sotto la superficie delle emozioni e a coltivare la connessione con l'intuizione. Associata all'acqua, elemento dominante dei Pesci, la Luna esorta a navigare con saggezza tra i flutti delle proprie sensazioni.

Per voi, nati sotto il segno dei Pesci, questa giornata si presta a un'introspezione profonda. La vostra naturale sensibilità sarà ulteriormente amplificata, permettendovi di percepire sfumature emotive difficilmente accessibili agli altri. La Luna vi invita a fidarvi delle vostre intuizioni, a osservare i segni sottili che si manifestano nel quotidiano e a dedicare del tempo alla riflessione introspettiva. Sarà importante accogliere le emozioni e le visioni che emergono, anche se possono apparire confuse o ambigue, perché dentro di loro risiede la verità nascosta.

Parallelismi con altre culture

La Luna, simbolo di mistero e intuizione, è un elemento ricorrente in molte culture del mondo. Nei miti yoruba, la figura di Yemayá, divinità oceanica, rappresenta la profondità emotiva e la saggezza femminile, simboleggiando la luna e le sue fasi nel ciclo della vita.

Allo stesso modo, nella tradizione cinese, il coniglio della luna è una figura leggendaria legata al concetto di longevità e immortalità. Il coniglio è considerato un alchimista, che produce l'elisir della vita, ricordando che dietro la facciata incantevole e ingannevole della luna si celano misteri profondi da svelare. In Grecia, Selene, la personificazione della luna, era venerata come colei che guida i ritmi notturni, una testimonianza di come la luna possa illuminare il cammino attraverso l'oscurità.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi della vostra intuizione

L'oroscopo dei tarocchi vi consiglia di accogliere il potere contemplativo della Luna oggi. Impegnatevi in attività che nutrono il vostro mondo interiore, come la meditazione, la scrittura o l'ascolto di musica che vi porti in un viaggio emozionale.

Concentratevi sui sogni e sulle visioni che potrebbero offrirvi indizi preziosi sui vostri desideri più profondi. Non temete l'incertezza; le risposte che cercate sono già dentro di voi, in attesa di essere rivelate. Abbracciate la vostra naturale affinità con il regno delle emozioni, lasciandovi guidare da ciò che sentite piuttosto che da ciò che vedete. In questo modo, la Luna diventerà vostra alleata, illuminando il sentiero nascosto verso la comprensione e l'equilibrio interiore.