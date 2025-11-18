Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 18 novembre 2025, gli Acquario sono accompagnati dalla carta del Matto, un arcano che simboleggia l'inizio di un nuovo viaggio e l'apertura verso possibilità infinite. Tradizionalmente, il Matto rappresenta un atteggiamento di freschezza e spontaneità, un invito a esplorare il mondo con occhi curiosi e mente aperta. Questa carta è simbolo di libertà e leggerezza, che spinge verso il rinnovamento e la scoperta senza temere l'ignoto.

Per gli Acquario, oggi è un giorno per abbracciare il coraggio di avventurarsi fuori dai sentieri battuti.

La vostra inclinazione naturale per il pensiero progressista e le idee innovative si sposa alla perfezione con l'energia del Matto. È un momento propizio per iniziare nuovi progetti o rompersi da schemi mentali statici che potrebbero trattenervi. Ascoltate il vostro istinto e lasciatevi guidare dalla passione, senza preoccuparvi troppo delle convenzioni sociali o delle aspettative esterne. La libertà è la vostra guida.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni culturali si possono ritrovare concetti simili al Matto dei tarocchi. Ad esempio, nel folklore giapponese, il Bakeneko, un gatto mutaforma, incarna il principio del cambiamento imprevedibile e della trasformazione, motivando a guardare oltre l'apparenza e ad abbracciare il nuovo con curiosità.

La mitologia nordica offre la figura di Loki, il dio dell’inganno, che porta la trasformazione e invita a ridiscutere le norme prestabilite, anche attraverso eventi caotici ma dal potenziale rivelatore. In Africa occidentale, la tradizione Yoruba parla di Eshu, il messaggero divino, noto per la sua capacità di cambiare le circostanze inaspettatamente, stimolando la crescita attraverso le sfide. Questi parallelismi suggeriscono che il Matto rappresenta una forza universale a favore della scoperta e del rinnovamento continuo.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite il vostro Matto interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi consiglia di abbracciare il potenziale del Matto e di lasciarvi guidare dalla vostra natura curiosa e ribelle.

Oggi potrebbe essere il momento giusto per esplorare un interesse che avete rimandato o per avviare conversazioni che potrebbero spingere i vostri confini mentali oltre i limiti noti. Anche il solo cambiare il percorso per raggiungere il lavoro o cimentarsi in una nuova passione creativa può aprirvi a possibilità inaspettate. Non abbiate paura di apparire come sognatori o di seguire strade meno battute; questa è la vostra forza. La vostra capacità di vedere il mondo attraverso una lente unica vi permette di portare un cambiamento significativo, anche quando il sentiero non è chiaro agli altri.