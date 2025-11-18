Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 18 novembre 2025, i Gemelli si confrontano con l'arcano maggiore del Bagatto. Questa carta è simbolo di inizio, creatività e abilità. Rappresenta una figura che ha tutte le risorse necessarie per intraprendere qualsiasi progetto, mescolando intuito e logica con sorprendenti risultati. Non è solo un artigiano, ma anche un mago, capace di plasmare la realtà attraverso forze non sempre visibili. È l'invito a sfruttare il proprio potenziale con fiducia, esplorando le capacità innate e applicando ingegno e astuzia.

Per i Gemelli, oggi sarà una giornata in cui esplorerete la vostra innata curiosità e desiderio di comunicazione. Il Bagatto è il vostro alleato in questo viaggio, fornendovi l'energia necessaria per esprimere le vostre idee in modo innovativo e convincente. L'espressività verbale troverà terreno fertile, favorendo nuovi inizi in ambito professionale o personale. Questo è il momento di concretizzare progetti che avete lasciato in sospeso, utilizzando le vostre abilità artistiche e intellettuali per dare vita alle vostre visioni. Avrete la capacità di convertire un'idea astratta in qualcosa di tangibile e durevole.

Parallelismi con altre culture

Nell'antico Egitto, la figura dello scriba rappresenta una forza analoga al Bagatto.

Gli scribi erano visti come detentori del potere della scrittura, capaci di registrare e dare vita alla storia attraverso il loro lavoro. Analogamente, la figura mitologica di Hermes nella cultura greca è il messaggero degli dèi, un trickster intelligente e abile nel lanciarsi in nuove avventure, simboleggiando il potenziale in mercati innovativi. Infine, la tradizione alchemica europea vedeva nel "Mercurio" un simbolo di trasformazione e potenzialità, una sostanza capace di mutare e adattarsi per produrre oro, un parallelo con l'ingegnosità e la malleabilità che sono i tratti del Bagatto.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: scoprite la vostra genialità

Il consiglio dell'oroscopo dei tarocchi per voi Gemelli è di abbandonarvi ai venti dell'ispirazione e dell'intuizione propria del Bagatto.

Oggi, lasciate che la vostra immaginazione voli libera e considerate nuove rotte da percorrere. Che si tratti di una nuova idea di business o di un progetto creativo, ascoltate il vostro impulso a sperimentare e innovare. Non abbiate paura di osare, poiché possedete le risorse per affrontare ciò che vi si presenta. Siate aperti alle collaborazioni e cercate di costruire reti con persone che condividono il vostro entusiasmo, affinché possiate sfruttare pienamente la vostra innata capacità di connessione e creazione. Trovate il coraggio di agire, perché solo nella pratica costante e audace i sogni possono diventare realtà.