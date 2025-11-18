Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 18 novembre 2025, i Pesci sono influenzati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta evoca il potere del subconscio, i sogni e le illusioni, un simbolo lunare perfetto per i nati sotto il segno dei Pesci, noti per la loro sensibilità e profondità emotiva. La Luna suggerisce di esplorare i reami nascosti della mente, portando alla luce ciò che è celato nelle ombre. Le immagini di cani ululanti e un croissant lunare nei tarocchi simboleggiano la doppia natura della Luna, quale portavoce di ambiguità e chiave per rivelare la verità nascosta sotto le apparenze.

Per i Pesci, oggi sarà una giornata perfetta per immergersi nell'introspezione e lasciarsi guidare dalla propria intuizione. Questo potente influsso interno può portare a rivelazioni importanti, aiutandovi a navigare sulle onde delle emozioni personali e a superare l'incertezza. La connessione profonda che i Pesci hanno con i loro mondi interiori è amplificata dalla Luna, rendendovi ricettivi a pensieri e sentimenti che affiorano dall'inconscio. Approfittate di questa finestra per esaminare i vostri sogni e visioni, poiché potrebbero contenere indicazioni preziose per il vostro cammino futuro.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione nativa americana, la Luna è vista come una guida spirituale connessa ai cicli naturali della vita.

I Cherokee, ad esempio, interpretavano i diversi stadi lunari come segni per l’agricoltura e la salute spirituale. In India, il dio della luna, Chandra, è associato alla mente e alla percezione, e le sue fasi sono celebrate nei rituali che esaltano la saggezza e l’introspezione. La Luna nel sapere Yoruba è legata a Yemanjá, la dea delle acque e della maternità, che rappresenta la forza femminile dinamica e la protezione, riflettendo come l'influenza lunare agisca attraverso la calma e il supporto reciproco. Queste correlazioni dimostrano l'importanza spirituale della Luna in culture diverse, sottolineando la sua capacità di guidare l'umanità oltre le apparenze, in cerca di una comprensione più profonda di sé.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite la vostra Luna interiore

L'oroscopo dei tarocchi esorta i Pesci a utilizzare la guida della Luna per esplorare nuovi modi di percepire realtà intorno a voi. Dedicate del tempo alla meditazione, incentivando il flusso dei vostri pensieri e delle vostre emozioni, pur restando ancorati alla realtà. Annotare i sogni può essere un esercizio illuminante, rivelando pattern o temi che spesso ricorrono, offrendovi intuizioni sulle vostre speranze e paure più profonde. La Luna vi invita anche a fidarvi delle vostre percezioni intuitive; un consiglio pratico è quello di dare ascolto alla vostra voce interiore quando prendete decisioni importanti. Anche dedicarsi a pratiche artistiche o creative può essere un modo efficace per incanalare l'energia lunare in qualcosa di tangibile, permettendovi di esprimere la vostra autenticità e di rafforzare il vostro equilibrio interiore.