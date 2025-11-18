Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 18 novembre 2025, gli Scorpione si confrontano con l'arcano maggiore del Diavolo, una carta che incarna la tentazione, le ossessioni e le catene invisibili che spesso ci imprigionano. Il Diavolo nei tarocchi rappresenta la seduzione delle illusioni e delle pulsioni che minacciano di privarci della nostra libertà. La raffigurazione tradizionale di questa carta, con una figura demoniaca che domina due individui incatenati, ci ricorda la nostra tendenza a cedere al lato oscuro delle passioni, dimenticando la luce della razionalità e della liberazione spirituale.

Per gli Scorpione, il Diavolo rappresenta un'invito ad avventurarsi nell'esplorazione delle profondità emotive e psicologiche. Data la naturale propensione del vostro segno a immergersi negli strati più reconditi dell'anima, questa carta potrebbe risuonare con un desiderio di rompere i nodi invisibili che vi legano ad abitudini o relazioni che non servono più al vostro scopo evolutivo. La sfida sarà distinguere tra desiderio effimero e autentico, tra necessità urgenti e aspirazioni che alimentano la vostra vera essenza. È un giorno propizio per domandarsi dove si trovi il vero potere e come liberarsi dai vincoli del passato.

Parallelismi con altre culture

Nell'antica tradizione greca, il mito di Persefone è spesso visto come un simbolo delle forze sotterranee che affrontano la luce, simile all'energia del Diavolo nei tarocchi.

Persefone viene rapita nel regno degli Inferi da Ade, divinità degli inferi, e il suo mito riflette tematiche di prigionia e rinascita, di oscurità e luce. In quello Yorùbá, vi è l'entità di Esu, un orisha che incarna i dilemmi morali e la scelta tra bene e male, sfidando le persone a confrontarsi con la duplicità e le conseguenze delle proprie azioni. Anche nella cultura buddhista, Mara è conosciuto come il tentatore che cerca di distrarre i praticanti dalla loro via spirituale, simboleggiando le sfide interne che ciascuno deve superare per ottenere l'illuminazione. Questi miti e figure dimostrano come l'esplorazione delle tentazioni e della dualità sia un tema universale e profondamente radicato in molte tradizioni.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: affrontare le ombre

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di usare l'energia del Diavolo per una trasformazione profonda. Considerate di intraprendere un esercizio di introspezione per riconoscere quali catene immateriali influenzano il vostro cammino. Concedetevi il tempo di riflettere su come queste influenze vi hanno trattenuto e pianificate strategie per liberarvi. Intraprendere attività che quietano la mente, come la meditazione o il journaling, può aiutare a dissotterrare le radici delle paure e lavorare sul loro superamento. La libertà autentica è un viaggio arduo ma appagante, e affrontare con coraggio ciò che si agita nelle profondità della vostra psiche può aprire la via a un futuro di guarigione e crescita personale.