Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, i Pesci si trovano sotto l'influsso magnetico dell'arcano maggiore della Luna, una carta che simboleggia il mistero, l'intuizione e l'esplorazione degli spazi interiori più reconditi. La Luna è simbolo di ambiguità e riflessione, portando a galla emozioni nascoste e suggestioni oniriche. Come il suo riflesso sull'acqua calma, questa carta invita alla contemplazione e all'accettazione delle ombre come parte del viaggio verso la saggezza.

Per i Pesci, la giornata di oggi sarà un'opportunità per percorrere i sentieri dell'immaginazione e delle emozioni.

La sensibilità e la creatività del vostro segno verranno amplificate dalla presenza della Luna, spronandovi a esplorare nuovi orizzonti interiori. Potreste avere percezioni sottili o intuizioni sulla natura di ciò che vi circonda, portando a riflessioni profonde e significative. Questo può essere un periodo fecondo per i processi creativi, ove visioni e sogni assumono un nuovo significato e potenzialità inesplorate diventano visibili.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egiziana, la dea Isis è spesso associata alla Luna, simboleggiando il mistero e la magia, ma anche la capacità di guarigione e di rinascita. Gli antichi egizi credevano che Isis potesse instillare nuova vita e intelligenza ai viaggiatori perduti.

In modo simile, la cultura Yoruba, attraverso il sistema Ifá, riconosce il potere dell'argento luminescente della Luna come guida alle vie dell'ignoto e dell'invisibile, compiendo un ruolo fondamentale nell'illuminazione spirituale. Anche la tradizione cinese si sofferma sull'importanza della Luna con il mito del coniglio lunare, che simboleggia l'immortalità e l'eterno ritorno, evocando la ricerca di saggezza attraverso il tempo e lo spazio.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite la vostra intuizione lunare

L'oroscopo dei tarocchi vi consiglia di accogliere gli insegnamenti della Luna, coltivando la vostra intuizione e recettività interiore. Potreste voler dedicare del tempo a pratiche che vi connettano con l'essenza più profonda, come la meditazione o l'interpretazione dei sogni.

Queste attività possono aiutare a svelare desideri nascosti e a dare voce a emozioni non espresse. Permettete a questa energia luminosa di guidarvi oltre il velo della coscienza quotidiana, illuminando nuove opportunità e abbracciando la fluidità emotiva che caratterizza il vostro segno. Ricordate che il vero potere della Luna risiede nella sua capacità di orchestrare equilibri sottili tra luce e ombra, insegnandovi che nell'oscurità nascosta possono trovarsi le risposte più luminose.