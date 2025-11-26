Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, i Pesci incontrano la carta della Morte, un arcano spesso frainteso ma essenziale nel ciclo naturale della vita. Essa non rappresenta la fine fisica, bensì la trasformazione, il lasciar andare il vecchio e il non necessario per far spazio al nuovo. L'immagine del cavaliere su un cavallo bianco, che avanza inevitabilmente, simboleggia il progresso e la metamorfosi necessaria per la crescita personale e spirituale. Questo messaggio è un promemoria della continua evoluzione che attraversa ogni anima.

Per i Pesci, questa carta segnala un periodo di cambiamenti significativi. La vostra natura empatica e profondamente intuitiva è ben equipaggiata per affrontare il flusso delle trasformazioni. Potreste trovarvi a dover chiudere un capitolo importante nella vostra vita, che potrebbe riguardare un progetto, una relazione o una fase personale. Questi cambiamenti, se abbracciati con fiducia, possono portare a nuove possibilità che si allineano meglio con la vostra vera essenza. La metamorfosi può sembrare scomoda, ma per chi sa navigare nelle profondità emotive come voi, è un'opportunità per rinascere con maggiore forza e chiarezza.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egizia, il dio Osiride è un potente simbolo di rinascita e rinnovamento.

Dopo essere stato ucciso e smembrato dal fratello Set, Osiride è riportato in vita da Iside, la sua devota sposa, simboleggiando la speranza che emerge anche dai cicli di morte. Allo stesso modo, in Cina si racconta della fenice, un uccello mitico che muore in un incendio solo per risorgere dalle proprie ceneri, rinvigorito e purificato. Nell'antica cultura Maya, il concetto di continuità attraverso la morte è espresso attraverso il ciclo agricolo, in cui il raccolto, dopo essere falciato, prepara la terra per una nuova semina. Questi miti globali sottolineano l'importanza della trasformazione come parte essenziale del ciclo della vita.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la metamorfosi

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a non temere i cambiamenti che la carta della Morte prefigura. Considerate come sfruttare questo periodo per liberarvi di vecchie abitudini o credenze che non vi servono più. Potreste voler esaminare le vostre relazioni, assicurandovi che riflettano veramente chi siete oggi, o considerare l'avvio di un nuovo hobby o percorso di carriera che risuoni più profondamente con la vostra anima. Mantenendo una mente aperta e un cuore grato, scoprirete che questi momenti di passaggio si riveleranno come occasioni preziose per crescere e avvicinarvi di più alla vostra autentica natura. Accettate con coraggio la vostra evoluzione personale e permettete alle esperienze nuove di arricchire il vostro cammino.