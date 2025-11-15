Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 15 novembre 2025, i Capricorno sono chiamati a fare i conti con la carta della Torre, un arcano maggiore che annuncia cambiamenti radicali e inaspettati. Questa carta, raffigurata spesso come un edificio colpito da un fulmine e avvolto dalle fiamme, rappresenta la distruzione di strutture obsolete e l'urgenza di ricostruire su basi nuove e più solide. La Torre nelle letture di tarocchi simboleggia una crisi, ma una crisi che apre la strada alla verità e alla rivelazione. Essa insegna che, a volte, devono crollare le vecchie certezze per far posto a nuove scoperte.

Per i Capricorno, noto per la sua tenacia e determinazione, l'incontro con la Torre potrebbe rappresentare un'opportunità per raffinare le proprie ambizioni. Nonostante possa incutere timore la prospettiva del cambiamento, sarà essenziale abbracciare queste rotture come occasioni per riconfigurarsi. La resistenza naturale al cambiamento del vostro segno sarà messa alla prova, ma siate certi che abbandonare il vecchio porterà a nuove e più significative realizzazioni. La Torre invita a demolire con coraggio ciò che non funziona più, per costruire una vita più autentica e profondamente vostra.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, il sistema divinatorio Ifá offre un'importante lezione simile a quella della Torre.

Si ritiene che la rottura sia necessaria per l'evoluzione spirituale e che, attraverso l'interpretazione degli Odu, le forze divine guidino verso un futuro migliore suggerendo saggezza e cambiamento. In India, la pratica del Navaratri celebra il rinnovamento spirituale e la distruzione del negativo attraverso l'adorazione della dea Durga, che incarna il potere di superare le avversità. Gli antichi Greci riconoscevano in Prometeo, colui che portò il fuoco all'umanità, un simbolo di trasformazione che, sebbene portatore di caos, ha condotto al progresso e alla civilizzazione. Queste tradizioni mostrano che la distruzione non è il finale, bensì un necessario preludio alla rinascita.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: accogliete la trasformazione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Capricorno di accogliere i cambiamenti con mente aperta. Possano trovare in questo processo un'opportunità per rigenerarsi. Considerate di dedicare tempo alla riflessione personale, imbastendo nuovi progetti che risuonino autenticamente con il vostro vero io. La comprensione che alcune battaglie devono essere affrontate per aprire nuovi orizzonti sarà il vostro punto di forza. Attraverso la meditazione o il dialogo sincero con voi stessi, coltivate un terreno fertile in cui nuove iniziative possano radicare. Cercate di trasformare ogni caduta in un trampolino di lancio verso la vostra crescita personale e spirituale.