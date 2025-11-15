Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 15 novembre 2025, i Pesci incontrano l'arcano maggiore della Luna. Questa carta simboleggia il regno dell'intuizione, dei sogni e delle emozioni che talvolta ci sfuggono. La Luna è un faro per i misteri nascosti e rappresenta il viaggio nell'inconscio, dove nulla è come sembra a prima vista. Illuminando il cammino attraverso la luce tenue della sera, pone l'accento sulla necessità di esplorare ciò che è celato dal bagliore del giorno.

Per i Pesci, oggi è un giorno ideale per immergersi nei propri sentimenti e accogliere le sensazioni sottili che potrebbero emergere.

La Luna sussurra di ascoltare la propria voce interiore e di non ignorare quei sussurri che vengono dal profondo. Come segno naturalmente incline alla comprensione e all'empatia, i Pesci possono trovare in questa carta un'alleata potente per navigare i mari dell'anima. È un invito a lasciarsi guidare dalla propria sensibilità unica e abbracciare la fluidità delle emozioni, riconoscendo che la compagna della notte è sempre al loro fianco.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, il mondo del non visto è presieduto da Orunmila, colui che porta la saggezza e il sapere. Questo ideale trova eco nella luna che sovrasta notti e segreti inafferrabili laddove l'intuizione è il tessuto per ricucire verità nascoste.

Similmente, nella cultura nativo americana, la Luna occupa un posto centrale come guida per gli sforzi spirituali e il contatto con gli spiriti ancestrali. In India, la dea Chandra rappresenta la dolcezza e la ciclicità del tempo interiore, connettendosi ai ritmi lunari che regolano il flusso della vita.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite la luce della Luna

L'oroscopo dei tarocchi invita i Pesci a fidarsi del mistero della Luna e a esplorare i loro sogni e intuizioni con apertura. Considerate pratiche come la scrittura di un diario onirico o la meditazione per connettervi più profondamente con il vostro subconscio. Attraverso questi metodi, sarete in grado di riconoscere schemi nascosti e trovare significati nascosti alle domande della vita quotidiana.

Con la Luna come custode, imparerete a guardare oltre il velo dell'apparenza, abbracciando una visione che fonde mente e cuore. Invitate la Luna a svelarvi le sue verità, consapevoli che nel perdersi c'è sempre la possibilità di ritrovarsi.