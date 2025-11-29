Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 29 novembre 2025, i Pesci si confrontano con l'arcano maggiore dell'Appeso. Questa carta evoca immagini di sacrificio e di nuove prospettive. L'Appeso rappresenta l'individuo che accetta di mettere in pausa la propria vita per riflettere o per trasformare il proprio punto di vista. Nonostante si possa percepire inizialmente immobilità, in realtà, la carta suggerisce una grande trasformazione interiore, un cambiamento di paradigma che si manifesta attraverso il volontario abbandono delle vecchie abitudini.

Per i Pesci, notoriamente sensibili e intuitivi, l'Appeso può insegnare l'importanza dell'accettazione e della resa. Questo non significa rinunciare ai propri sogni o obiettivi, ma piuttosto capire che a volte è attraverso l'attesa e la riflessione che si possono trovare le risposte più profonde. Oggi è un giorno per rivalutare la vostra crescita spirituale e per accogliere i processi che richiedono lentezza e pazienza. L'Appeso vi invita a guardare le situazioni sotto una nuova luce e ad accogliere il cambiamento interiore.

Parallelismi con altre culture

La figura dell'Appeso trova paralleli nella tradizione del Buddismo Zen, dove la meditazione e la contemplazione portano alla realizzazione del sé e alla liberazione dai desideri materiali.

Le antiche pratiche Zen sottolineano l'importanza del lasciare andare e del vivere nel momento presente, concetti molto vicini all'accettazione suggerita dall'Appeso. Nella mitologia nordica, il dio Odino scelse volontariamente di appendersi a un albero per nove giorni e notti, in uno stato di sacrificio che gli permise di ottenere la conoscenza delle rune. Allo stesso modo, nella cultura africana, il concetto Yoruba di Ìwà, che rappresenta il carattere e la pazienza, valorizza la saggezza acquisita attraverso l'attesa e la stasi, anziché l'azione impulsiva.

Consiglio delle stelle per i Pesci: coltivate l'accettazione interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi invita ad adottare nella vostra vita quotidiana il messaggio dell'Appeso.

Prendetevi del tempo per praticare la mindfulness o la meditazione, imparando ad abbracciare la calma interiore. Questa pausa consapevole vi permetterà di sviluppare una comprensione più profonda di voi stessi e dell'ambiente circostante. Ancora una volta, siate aperti a cambiare la vostra prospettiva, accogliendo le trasformazioni che si presentano. Disciplinate la vostra mente per accettare ciò che non può essere controllato e abbracciate la saggezza che sorge dall'attesa. Lasciate che la vostra intuizione vi guidi verso soluzioni che onorano il vostro vero sé, ricordandovi che spesso è proprio nel fermarsi che si trova la strada verso la pace.