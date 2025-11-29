Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 29 novembre 2025, gli Scorpione incontrano l'arcano maggiore della Morte, una carta che celebra la metamorfosi e la rinascita. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Morte nei tarocchi non rappresenta una fine definitiva, ma un passaggio imprescindibile verso nuove possibilità e stati dell'essere. La figura scheletrica che cavalca sul suo destriero è simbolo di cambiamento inevitabile e purificazione dalle vecchie strutture, invitandovi a lasciarsi alle spalle il passato per accogliere il nuovo.

Per gli Scorpione, segno che da sempre dimostra una spiccata affinità con il tema della trasformazione, oggi si prospetta un giorno in cui le vecchie abitudini e convinzioni potrebbero cadere come foglie in autunno. L'energia della Morte vi sfida a liberare ciò che è obsoleto, permettendovi di crescere ed evolvere. Questa è l'opportunità per fare un bilancio delle proprie risorse interiori e usare le esperienze passate come fertilizzante per il futuro. Il processo di trasformazione non è mai semplice, ma la vostra naturale predisposizione a rinascere dalle proprie ceneri vi guiderà.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione rappresentato dalla Morte trova risonanza in molte culture.

Ad esempio, nella mitologia egizia, il dio Osiride è il simbolo della morte e della rinascita; ogni anno rinasce attraverso il ciclo del Nilo, che simboleggia la continuità e la crescita. In India, Kali è una dea associata alla fine e alla distruzione, ma anche alla purificazione e al rinnovamento, rappresentando la distruzione dell'ego per permettere un risveglio spirituale più profondo. Il mito della fenice in Cina illustra anch'esso questa idea: l'uccello sacro che muore per rinascere in un ciclo eterno di vita, esprimendo resilienza e trasformazione continua. In Messico, il Día de Muertos è una celebrazione che accoglie il ritorno degli spiriti e onora la vita attraverso il ricordo dei defunti, enfatizzando la continuità tra i mondi.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la trasformazione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di aprirsi al processo di trasformazione e di abbracciare i cambiamenti con fiducia. Dedicate del tempo alla riflessione personale, magari attraverso la scrittura di un diario dove annotare vecchi pattern e pensieri ricorrenti che desiderate lasciar andare. La meditazione o pratiche spirituali come il reiki possono esservi utili per guidare e sostenere il percorso di rinascita. Lasciate spazio al nuovo: atti simbolici come la pulizia di un ambiente, o il rinnovamento del guardaroba, possono aiutarvi a manifestare il cambiamento interiore. Ricordate che ogni fine è solo un preludio a un nuovo inizio, e che siete in grado di risorgere con una nuova consapevolezza e forza interiore, proprio come il leggendario Scorpione cosmico.