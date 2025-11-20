L'oroscopo della fortuna di dicembre 2025 assegna un voto 9 al Sagittario che avrà delle occasioni e un 8,5 all'Ariete, mentre va un 7 ai Gemelli che dovranno stare attenti alla confusione.

I simboli di Fuoco

Ariete- 8.5/10: beneficiate dell’enorme energia del Sagittario. La fortuna arriva soprattutto tramite iniziative spontanee, viaggi, contatti nuovi. Dopo il 21, dovrete essere più strategici, ma il mese resta molto generoso con voi.

Leone – 8/10: il clima vivace del Sagittario indirettamente vi sostiene: slanci, entusiasmo e colpi di scena positivi sono dietro l’angolo.

La seconda metà del mese è più lenta, ma non vi ostacola: vi dà la possibilità di consolidare ciò che avete attirato.

Sagittario – 9/10: dicembre è il vostro palcoscenico. Sole, Venere e Marte fino al 15 amplificano magnetismo, incontri e occasioni fortunate. Dall’11 Mercurio vi rende irresistibili anche nella comunicazione. La fortuna è fiammante.

Segni di Terra

Toro – 7.5/10: dicembre richiede calma e intuizione. Giove retrogrado in Cancro vi regala fortuna emotiva e familiare: ciò che nasce dal cuore viene sostenuto. Dal 21, con il Sole in Capricorno, la ruota gira più rapidamente a vostro favore.

Vergine – 8/10: siete pratici, solidi, e dicembre vi premia. Il Sagittario all’inizio del mese vi destabilizza leggermente, ma Giove e Saturno vi aiutano a cogliere segnali importanti.

Dopo il 21, la fortuna diventa concreta e strutturata.

Capricorno – 8.5/1: rima parte un po’ dispersiva, ma dal 15 Marte entra nel vostro segno e vi dà enorme forza. Dal 21, con il Sole nel vostro segno, la fortuna vi sostiene pienamente: successi, incontri utili, porte che si aprono.

I simboli d’Aria

Gemelli – 7/10: dicembre vi carica, ma occhio alla confusione. Mercurio in Sagittario dall’11 amplia intuizioni e coincidenze fortunate, specie nei viaggi e negli studi. L'ultima parte del mese è più lenta, ma non sfavorevole: richiede ordine.

Bilancia – 7.5/10: la prima metà del mese è brillante e vi porta incontri, armonia e momenti di crescita. L’ingresso di Venere in Capricorno il 24 chiede disciplina: la fortuna non sparisce, ma premia la costanza.

Acquario-7.5/10: Plutone nel vostro segno vi rende visionari. Avete idee brillanti e imprevedibili colpi di fortuna. Il Sagittario amplifica la creatività. L’unico ostacolo è la stanchezza mentale: dosate bene le energie.

Segni d’Acqua

Cancro – 8/10: Giove retrogrado nel vostro segno è un dono di protezione e intuizione. Anche se il Sagittario vi disturba un po’, la fortuna arriva da situazioni emotive, famiglia, casa e persone fidate. Dalla fine del mese, tutto si stabilizza.

Scorpione – 8.5/10: inizio mese potente, soprattutto grazie a Mercurio nel vostro segno fino all’11: intuizioni geniali, messaggi, coincidenze fortunate. Dopo il 21, Capricorno e Marte vi sostengono: la fortuna diventa più concreta.

Pesci – 7/10: Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono sensibili e profondi, ma dicembre può confondervi. La fortuna arriva quando vi affidate al vostro intuito. Dopo il 21, il Capricorno vi stabilizza e la ruota gira meglio.