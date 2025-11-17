Nell'oroscopo di oggi, lunedì 17 novembre 2025, per il segno del Toro, il protagonista è il numero 10 della Smorfia napoletana: 'e fasule, ovvero i fagioli. Questo numero rappresenta tradizionalmente la fertilità e il nutrimento, simbolizzando nuove possibilità di crescita e abbondanza. Inoltre, i fagioli sono un alimento antico, simbolo di prosperità e fertilità, che porta fortuna e buone opportunità a chi ne conosce il valore.

In questa giornata, i Tori possono scoprire una nuova energia, enfasi sulla collaborazione e il lavoro di gruppo, situazioni in cui i “fagioli” della Smorfia suggeriscono l’importanza di sostenere e nutrire chi è vicino.

Riflettere sulle relazioni e su come agire in modo che tutti possano prosperare, proprio come i fagioli che si moltiplicano e diventano un alimento sostanzioso e vitale, si rivela cruciale oggi.

Parallelismi con altre culture: semi di prosperità

Nel mondo, molte culture vedono nei semi e nei fagioli metafore di prosperità e crescita. In Messico, i fagioli sono parte integrante dell'alimentazione e rappresentano resilienza e autosufficienza, fondamentali nelle tradizioni locali. Simili ai fagioli della Smorfia, i messicani vedono in essi una fonte inesauribile di nutrimento e, per estensione, di vita.

In Cina, il fagiolo è associato a longevità e salute, diventando protagonista durante il Capodanno Cinese in varie forme culinarie, per garantire un futuro prospero.

Anche in India, i legumi come i fagioli sono visti come simbolo di crescita spirituale e fisica, utilizzati nei riti di purificazione e sostentamento nelle comunità più tradizionali.

Per il Toro, queste tradizioni possono diventare spunti di riflessione. Concentrarsi su progetti a lungo termine e su investimenti che cresceranno e daranno frutti, proprio come i fagioli, aiuta a costruire basi solide per il futuro. Lasciarsi ispirare da queste rappresentazioni culturali può portare non solo a ricchezza materiale, ma anche ad arricchire lo spirito di esperienze e saggezza.

Consiglio delle stelle per i Toro: coltivate molteplici opportunità

I consigli delle stelle per i Toro suggeriscono di considerare i fagioli come un invito a piantare semi di progresso ed espansione.

Invece di concentrarsi su una sola possibilità, espandete il vostro campo di azione e non abbiate paura di nutrire più ambizioni contemporaneamente. Anche nei rapporti personali, creare un terreno condiviso su cui tutti possano fiorire permette di aumentare la vostra influenza positiva e la vostra forza.

Adottate un atteggiamento di apertura mentale e generosità, offrendo sostegno dove ne vedete la necessità, simile alla nutriente presenza dei fagioli in tante culture. Con un occhio attento sulla prosperità futura, usate questa giornata per coltivare la pazienza e la perseveranza, sapendo che ogni seme che piantate oggi potrà un giorno trasformarsi in una leguminosa abbondanza.

Il mantra del giorno per voi è: “La prosperità si coltiva con costanza e nutrimento”.